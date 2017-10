CLUBNIEUWS. Bundesliga wenkt voor Weiler, KV Mechelen ook komend weekend nog zonder coach?

René Weiler ziet misschien toch zijn droom in vervulling gaan. De Zwitserse coach die ontslagen werd bij Anderlecht wees al de Duitse tweedeklasser Bochum en de Oostenrijkse nationale ploeg af, maar nu klopt er een Bundesligateam aan. Bij KV Mechelen lijkt een nieuwe coach nog niet voor morgen. Een overzicht van het clubnieuws.

ANDERLECHT. Bundesliga wenkt voor Weiler

Werder Bremen ontsloeg maandag trainer Alexander Nouri nadat die in tien wedstrijden geen enkele keer kon winnen en de club met 5 op 30 voorlaatste staat. Weiler heeft dit keer oren naar het voorstel, maar heeft nog concurrentie van de voormalige Werder-speler Bruno Labbadia.

KV MECHELEN. Nog geen nieuwe trainer tegen het weekend?

In de zoektocht naar een nieuwe trainer staat zoals gezegd Marc Brys bovenaan de lijst, maar die kan deze week Beerschot Wilrijk nog niet verlaten. Voorzitter Johan Timmermans wil niet ingaan op de naam Brys. “We zijn met meerdere pistes bezig”, zegt hij. “Wanneer de nieuwe trainer er moet staan? Hoe rapper hoe liever, maar als die tegen Kortrijk nog niet op de bank kan zitten, is dat eigenlijk helemaal geen ramp. Het belangrijkste is dat we er met onze keuze boenk op zitten.”

Nu De Witte geschorst is tegen Kortrijk, hoopt KV Mechelen dat Edin Cocalic achterin speelklaar raakt. De verwachting is dat dat lukt.

STVV. Kotysch zes tot acht weken out met kuitbeenbreuk

Sint-Truiden moet de Duitse verdediger Sacha Kotysch zes tot acht weken missen met een kuitbeenbreuk. Dat maakten de Kanaries gisteren bekend op hun website. Kotysch liep de breuk op in de partij van zondag bij leider Club Brugge (4-1), na een forse tackle van Brugge-spits Wesley Moraes.

ZULTE WAREGEM. De fauw onzeker

Davy De fauw (vocht in de knie) blijft onzeker voor de verplaatsing in de ­Europa League naar Vitesse.

RACING GENK. Geen Pozuelo

Alejandro ­Pozuelo ontbrak op training. De Genkse middenvelder ondervond nog te veel hinder van de aanslag van Azouni op zijn ledematen. Samatta, die in Kortrijk preventief gewisseld werd omdat hij een tik op het been had moeten incasseren, ging voluit. Buffel en Seigers werden fysiek op de rooster gelegd. Karelis werkte het eerste gedeelte van de training indoor af, maar sloot daarna bij de groep aan.

ANTWERP. Arslanagic hervat met looptraining

Arslanagic mocht de looptraining hervatten en kreeg behandeling. Sall hield het bij manuele behandeling, een fietsprogramma en nog extra oefeningen. Ofosuhene (spierblessure) werkte een intensieve looptraining af. Ook Touré waagde zich aan loopwerk en kreeg nog steeds behandeling. Oulare (spierscheur), die nog bijna twee maanden aan de kant staat, moet het nog steeds louter bij behandeling houden. Debaty, Achter, Manas, Randriambololona en Limbombe speelden op Schiervelde met de beloften tegen Club Brugge.

KV KORTRIJK. Architecten aan de slag voor nieuw stadion

Gisteren werden er architecten- en ontwerpenbureaus uitgenodigd voor een ontwerpend onderzoek voor de realisatie van dat multifunctioneel voetbalstadion op de Evolis-site.

LOKEREN. Overmeire enkele weken buiten strijd

Vorige zaterdag moest Kilian Overmeire tijdens het duel tegen Oostende al na een kwartier de strijd staken. Onderzoek wees uit dat de aanvoerder van Lokeren zeker enkele weken out is door een scheurtje in de rechter adductor. Bijkomend onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de ernst van de blessure en de duur van de onbeschikbaarheid.