Club Brugge is vroegste herfstkampioen sinds invoering play-offs, maar dat garandeert niets

Veel ruchtbaarheid is er niet aan gegeven de voorbije dagen, maar afgelopen zondag heeft Club Brugge zich wel tot herfstkampioen gekroond. Sinds de invoering van de play-offs is er in België nooit een team in geslaagd om dat eerder op het seizoen te doen dan Club dit jaar. Maar zoals het verleden leert, geeft dat de West-Vlamingen geen enkele garantie voor een positief vervolg.

Door de ruime thuiszege tegen STVV van afgelopen zondag is Club Brugge 100% zeker van de herfsttitel, dé officieuze titel voor de beste ploeg van de heenronde. Met nog twee speeldagen in de heenronde voor de boeg telt Club een onoverbrugbare voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Charleroi en negen punten op Anderlecht.

Sinds de invoering van de play-offs in 2009 deed niemand beter. Meer zelfs, behalve Zulte Waregem vorig seizoen op de veertiende speeldag werd de herfstkampioen telkens pas gekroond op de laatste speeldag van die heenronde. Voor Club Brugge is het ook de allereerste herfsttitel sinds de invoering van de play-offs in ons land. Vier keer viel die (magere) eer te beurt aan Anderlecht, één keer aan Standard, Racing Genk, Oostende en Zulte Waregem.

Niet dat ze bij Club Brugge aan het zweven zijn. “Op het einde van de heenronde zijn er amper 30% van de te verdienen punten in onze competitie uitgedeeld. Dat is niets. Daar kan je geen huis op bouwen. Dus dat moet je héél sterk relativeren”, is Club-voorzitter Bart Verhaeghe duidelijk. Zulte Waregem was vorig jaar de beste ploeg van de heenronde, maar zakte in de play-offs nog naar de zesde plaats. Ook Oostende, Anderlecht en Standard slaagden er de voorbije jaren niet in om hun herfsttitel te verzilveren in een landstitel. Dat gebeurde echter wel in de eerste vier jaar van de play-offs. Kan Club Brugge de negatieve tendens van de voorbije jaren doorbreken?