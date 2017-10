Rode Duivels zijn de fiscus te slim af: Luxemburgse belastingconstructies blijven overeind

Brussel - Het onderzoek naar de Luxemburgse belastingconstructies van sommige Rode Duivels door de Bijzondere ­Belastinginspectie (BBI) is op een ­mislukking ­uitgelopen. Onder anderen Eden Hazard, Thibaut Courtois, ­Divock Origi en Kevin Mirallas hebben de fiscus buitenspel gezet, schrijft De Standaard dinsdag.

Half februari 2015 raakte bekend dat de Belgische fiscus een onderzoek was gestart naar een aantal Rode Duivels. Een ­typisch geval van ‘belastingontwijking’, klonk het: door hun portretrechten in een vennootschap in Luxemburg onder te brengen, moeten ze veel minder belastingen betalen. Van elke 100.000 euro die ze ontvangen, zouden ze in België 34.000 euro moeten afstaan aan de fiscus, in Luxemburg amper 4.000 euro. Een verschil van 30.000 euro.

Maar het onderzoek is afgesloten zonder resultaat. Dat bevestigt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de personenbelasting is een aanknopingspunt met België noodzakelijk”, zegt Adyns. “Bedrijven moeten hun zetel in België hebben, ‘natuurlijke personen’ moeten als rijksinwoner ingeschreven staan en hier hun feitelijke woonplaats hebben. De betrokken vennootschappen zijn gevestigd in het buitenland. En de voetballers wonen en werken in het buitenland.”