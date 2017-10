Saudische prins wil geld pompen in Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk onderhandelt met een potentiële geldschieter uit Saudi-Arabië. Volgens Het Laatste Nieuws zou prins Abdullah Bin Musa’ad bin Abdulaziz al-Saud overwegen te investeren in de Antwerpse club, al is van een overname geen sprake.

Beerschot Wilrijk is al langer op zoek naar extern kapitaal, dat de fusieclub moet toelaten om te blijven groeien. Naast onderhandelingen met Belgische kandidaat-investeerders zou nu ook onderhandeld worden met Abdullah Bin Musa’ad. De 52-jarige Saudi (52) is de steenrijke eigenaar van een papierbedrijf, lid van de koninklijke familie al-Saud en staatssecretaris van Jeugdwelzijn. Tussen 2002 en 2004 was hij de voorzitter van de Saudische voetbalclub Al-Hilal, en momenteel is hij voor vijftig procent eigenaar van het Engelse Sheffield United.