Slovaakse recordkampioen ontslaat Ivan Vukomanovic

Het Slovaakse Slovan Bratislava heeft haar coach Ivan Vukomanovic de deur gewezen. De voormalig coach van Standard en speler van Lokeren en Antwerp was sinds augustus 2016 aan de slag in Slovakije.

De Slovaakse recordkampioen stelde meteen ook al een opvolger aan. De Slovaak Martin Sevel tekende een contract voor drie seizoenen. Vukomanovic zelf becommentarieerde zijn ontslag cynisch. “Mijn ontslag heeft niets te maken met sportieve redenen. Sinds drie maanden werkten enkele leden van het bestuur me tegen.”

De Serviër leidde Slovan Bratislava vorig seizoenen naar de tweede plaats in de competitie en bekerwinst. Op dit moment stond Slovan derde in de tussenstand. Het gelijkspel van afgelopen weekend bij rode lantaarn Moravce werd hem fataal. Zijn positie stond al onder druk sinds de uitschakeling in de tweede voorronde van de Europa League door het Deense Lyngby BK.

Slovan Bratislava telt met de Nigeriaan Ibrahim Rabiu, vorig seizoen nog bij AA Gent aan de slag, één oude bekende van de Jupiler Pro League in zijn selectie.