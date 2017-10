Carrasco niet in Atlético-selectie tegen Qarabag, Monaco mist topschutter Falcao

Rode Duivel Yannick Carrasco moet het duel van Atlético Madrid met de Azerbeidzjaanse kampioen FK Qarabag van dinsdagavond in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Carrasco zit niet in de wedstrijdselectie, die Atlético-coach Diego Simeone bekendmaakte.

De Rode Duivel heeft volgens Spaanse media last aan de linkerknie. Naast Carrasco missen Los Colchoneros tegen Qarabag ook nog middenvelder Koke.

De Madrilenen kennen een tegenvallend begin van hun Champions League-campagne. Na drie speeldagen telt Atlético nog slechts twee punten. Het staat derde met vijf punten achterstand op groepsleider Chelsea, en drie eenheden minder dan AS Roma. Qarabag is laatste en veroverde twee weken geleden in de thuismatch tegen Atlético Madrid zijn eerste punt ooit op het kampioenenbal.

Monaco mist topschutter Falcao tegen Besiktas

AS Monaco moet woensdag dan weer zonder topschutter Radamel Falcao in Istanboel op bezoek bij Besiktas. De 31-jarige Colombiaanse spits - dit seizoen al goed voor veertien treffers in dertien wedstrijden voor Monaco - heeft last van een dijbeenblessure en bleef achter in het prinsdom.

Trainer Leonardo Jardim kan in de vierde groepswedstrijd in de Champions League ook niet beschikken over rechtsback Djibril Sidibé, linksback Terence Kongolo en middenvelder Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem). Meité kwam dit seizoen nog maar twee keer in actie voor de Monegasken. De aanvallers Guido Carrillo en Rachid Ghezzal keren na blessures wel terug in de 20-koppige selectie. Rode Duivel Youri Tielemans zit ook in de kern.

Monaco bereikte vorig seizoen de halve finales van de Champions League, maar moet nu vrezen voor uitschakeling. De Franse kampioen heeft na drie wedstrijden in groep G pas één punt. Besiktas leidt met het maximum van negen punten en kan zich woensdag al plaatsen voor de achtste finales. RB Leipzig telt vier punten, FC Porto drie.

Real Madrid zonder Bale en Varane naar Wembley

Real Madrid tenslotte kan woensdag niet rekenen op de diensten van de Franse verdediger Raphaël Varane en de Welshe aanvaller Gareth Bale. Verder zijn ook de Costaricaanse doelman Keylor Navas en de Spaanse rechtsachter Dani Carvajal nog steeds out. Coach Zinedine Zidane nam het viertal niet op in de 19-koppige Madrileense selectie voor de partij op Wembley tegen Tottenham.

Varane blesseerde zich zondag tijdens de 2-1 nederlaag van de Koninklijke bij het Catalaanse Girona (2-1) aan de adductoren. Zijn onbeschikbaarheid zou niet te lang duren, maar Zidane neemt alvast geen risico met de verdediger. Ook doelman Keylor Navas kampt met een adductorenblessure.

Gareth Bale sukkelt nog steeds met fysieke problemen. De Welshman miste al de confrontatie met Tottenham twee weken geleden en verscheen sindsdien niet meer op de collectieve trainingen. Bale herstelt van een scheurtje in zijn linkeronderbeen, dat hij opliep tijdens de partij in Dortmund (1-3) op 26 september. Dani Carvajal ten slotte hernam de groepstraining na een maand afwezigheid door een virus in zijn hartzakje, maar reisde evenmin mee af naar Londen.

Titelhouder Real Madrid pakte, net als Tottenham, zeven punten uit haar eerste drie groepswedstrijden in de Champions League. De twee teams staan dan ook samen op kop in groep H. Het teleurstellende Dortmund en APOEL Nicosia tellen één punt.