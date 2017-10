TRANSFERGERUCHTEN. Mourinho wil Meunier in januari, geen verlengd verblijf voor Anderlecht-spits

Toegegeven, het is oktober. Maar de transfermolen stopt nooit: zo weten Engelse media dat José Mourinho deze winter graag Thomas Meunier naar Old Trafford zou halen, meldt een Franse krant dat Robert Beric deze zomer zeker terugkeert van Anderlecht naar Saint-Etienne, en zou Everton een grote verrassing uit zijn hoge hoed willen halen door Alexis Sanchez voor een prikje weg te halen bij Arsenal.

Mourinho wil Meunier

Volgens de Sunday Express plant Manchester United een bod op Thomas Meunier. De krant meent te weten dat José Mourinho al lang een fan is van de Rode Duivel, en hem graag in januari naar Old Trafford zou willen halen. Daarvoor zou de Portugees 34 miljoen euro willen betalen. PSG betaalde vorige zomer 6 miljoen euro aan Club Brugge voor de diensten van Meunier.

Thomas Meunier Foto: AFP

Beric keert terug naar Saint-Etienne

Anderlecht huurde Robert Beric in de laatste dagen van de transferperiode (zonder aankoopoptie) van het Franse Saint-Etienne, maar kwam tot dusver nog maar aan twee invalbeurten en zestien speelminuten in Brussel. Toch geloven de Fransen nog in de Sloveense spits. Zo laat Roland Romeyer, sportief directeur van Saint-Etienne, bij Le10Sport, weten dat Beric sowieso terugkeert naar Les Verts.

Robert Beric Foto: Photo News

Everton mikt hoog

Everton mikt hoog op de transfermarkt om de degradatiezorgen af te wenden: volgens The Sun willen de Toffees deze winter Alexis Sanchez weghalen bij Arsenal. Everton-eigenaar Farhad Moshiri zou daarmee een statement willen maken. De Chileense steraanvaller zou voor “amper” 34 miljoen euro weggekocht kunnen worden bij de Gunners, aangezien zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt.

Alexis Sanchez Foto: Photo News

Manchester City, dat afgelopen zomer al vergeefs om de Chileen aan te trekken, rekent op dat laatste scenario: de Citizens willen naar verluidt deze winter geen nieuwe poging wagen voor Sanchez, en liever wachten tot de zomer om hem gratis aan te trekken. Uit ergernis met de houding van Arsenal in augustus, toen de Londenaars een bod van 68 miljoen euro weigerden.

Arsenal zelf zou in januari dan weer graag Napoli-middenvelder Jorginho naar Londen halen. De tot Italiaan genaturaliseerde Braziliaan is een vaste waarde bij de Napolitanen en speelde ondertussen ook éénmaal voor de Italiaanse nationale ploeg.

Morata ontkent geruchten over vertrek

Alvaro Morata heeft bij de BBC ontkend dat hij alweer zou azen op een vertrek bij Chelsea. De Spaanse spits werd in de Gazzetta dello Sport geciteerd als zou hij “Juventus missen” en “graag weer in Italië zou wonen”, maar bij de Britse openbare omroep benadrukt hij dat het om “een communicatieprobleem” ging, en zeer tevreden is in Londen. “Het enige wat ik gezegd heb, was dat ik zeer gelukkig was bij Juventus. En dat ik na mijn carrière waarschijnlijk niet in Londen zou willen wonen. Maar ik ben hier nu heel gelukkig. Als Chelsea me een contract voor tien jaar zou aanbieden, zou ik het waarschijnlijk tekenen.”

Alvaro Morata Foto: Photo News

Het Manchester United van José Mourinho zou dan weer een poging willen wagen om Cesc Fabregas weg te lokken bij Chelsea, weet The Times, maar andere media melden dan weer dat de Londenaars bereid zijn om in diens geval af te wijken van hun beleid om spelers ouder dan 30 jaar slechts contractverlengingen van één seizoen aan te bieden.

Quo vadis, Coutinho?

Liverpool-middenvelder Coutinho was deze zomer al eens het onderwerp van een transfersoap, maar de Reds weigerden zelfs maar te onderhandelen met Barcelona over een overgang van hun sterspeler. En nu zou een nieuwe partij zich in het strijdgewoel werpen: volgens het Franse Telefoot zou ook PSG de Braziliaan op hun verlanglijstje voor volgende zomer hebben gezet. Naar verluidt hebben beide partijen al contact met elkaar gehad, en hopen de Parijzenaars dat de vriendschap van Coutinho met PSG-superster Neymar de doorslag kan geven.