Seizoensrevelatie Bandé viert 19de verjaardag met eerste selectie nationale ploeg

Wat gaat het snel voor Hassane Bandé. De jonge aanvaller uit Burkina Faso is een van de seizoensrevelaties in de Jupiler Pro League. Hij scoorde al zeven keer voor KV Mechelen en is met 1 goal om de 81 de minuten ook veruit de efficiëntste speler in eerste klasse. En gisteren, maandag, was het voor hem dubbel feest. Niet alleen vierde hij zijn 19de verjaardag, hij werd ook nog eens voor het eerst opgeroepen voor de Burkinese nationale ploeg.

Burkina Faso speelt op dinsdag 14 november haar laatste WK-kwalificatiematch, tegen Kaapverdië, en voor die interland nam bondscoach Paulo Duarte de talentvolle Bandé erbij. Om het WK te halen is nog een klein mirakel nodig want Senegal ligt op kop in de poule, maar je weet maar nooit.

Bandé kwam in de zomer over van de Burkinese voetbalschool Salitas FC. Malinwa haalde hem binnen na een test, iets wat Anderlecht enkele maanden eerder had nagelaten. De aanvaller had alleen nog maar ervaring in de plaatselijke tweede klasse, wat zijn debuut in Europa des te straffer maakt.