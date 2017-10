Geen Malinwa of Kortrijk: “Brys blijft langer bij Beerschot Wilrijk”

Marc Brys trekt niet naar KV Mechelen of KV Kortrijk, maar blijft gewoon bij zijn huidige club Beerschot Wilrijk. Dat bevestigt voorzitter Roef aan onze redactie.

Beerschot Wilrijk-voorzitter Eric Roef: “Marc Brys heeft KV Mechelen laten weten dat hij de keuze gemaakt heeft om bij Beerschot Wilrijk te blijven.” Er was her en der ook sprake van een nieuw contract voor Brys, die naar Engels model meer inspraak zou krijgen in het sportieve beleid van de Antwerpse club, maar daarover is volgens Roef nog geen akkoord: “Er is nog niets officieel. We zullen eerstdaags wel samenzitten om over de verdere samenwerking te praten.”

Mechelen en Kortrijk

Brys stond in de belangstelling van twee eersteklassers: KV Mechelen, dat onlangs coach Yannick Ferrera ontsloeg en sterke interesse in Brys toonde. Die was eerder al van 2010 tot 2012 aan de slag Achter De Kazerne.

En eerder stuurde de coach al Kortrijk wandelen, waar de stoel van coach Yannis Anastasiou al wekenlang wankelt. “Mijn werk bij de club van mijn hart is nog niet af. We zitten in het midden in een mooi project, en dat wil ik samen met mijn staf liefst tot een mooi einde brengen”, zei Brys toen op de clubwebsite.

Brys staat met Beerschot Wilrijk op één match van de promotiefinale in 1B – als het zondag Union klopt en OHL qua doelsaldo afhoudt, is die binnen.