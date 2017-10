Coaches, opgelet: Australië test systeem met kaarten voor trainers en staf

De Australische voetbalbond heeft aangekondigd te starten met een testfase waarin trainers en andere stafleden van voetbalteams een gele of rode kaart kunnen ontvangen. Het kaartensysteem voor trainers is een wereldwijde primeur.

De nieuwe maatregel, die groen licht kreeg van de internationale adviesraad IFAB en van de wereldvoetbalbond FIFA, treedt vanaf komend weekend in werking in de eerste klasse-wedstrijden voor zowel mannen als vrouwen.

Het gedrag van de coaches en stafleden zal, net als dat van de spelers op het veld, in de gaten gehouden worden door scheidsrechters. Een gele kaart volgt voor het weggooien van waterflesjes, het geven van sarcastisch applaus, het veelvuldig verlaten van de technische zone en het uiten van provocerende gebaren of taal. Een rode kaart kan bekomen worden bij het weggooien van waterflesjes op een “gevaarlijke manier”, bij spuwen, bij het uiten van beledigende taal of bij het betreden van de technische zone van de tegenstanders.

Net zoals voor de spelers betekenen twee gele kaarten een rood karton. Er volgt nadien een uitsluiting en een schorsing voor de volgende wedstrijd. “Dit moet een sterk signaal geven om te tonen dat slecht gedrag, op het veld en daarbuiten, niet getolereerd zal worden”, legde Greg O’Rourke, voorzitter van de A-League, de Australische profliga, uit.