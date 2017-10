Christophe Virant bergt scheidsrechtersfluitje definitief op

Christophe Virant zet een punt achter zijn scheidsrechterscarrière, zo bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist dinsdag. De 38-jarige Virant floot in de Proximus League, maar kwam dit seizoen nog niet in actie omdat hij gebuisd was voor zijn fysieke testen.

In september moest Virant tijdens de herkansing van de fysieke proeven opgeven met een blessure. Daardoor kon de Limburger niet fluiten tot de volgende examenronde in februari. “Wellicht voelde Christophe dat hij het gevraagde niveau niet meer kon halen. Maandagavond heeft hij me opgebeld om zijn afscheid te melden”, verklaart Verbist.

Virant promoveerde eind 2007 naar de hoogste voetbalklasse in België en floot tussen 2009 en 2011 ook internationale matchen. De Limburger kampt met inspanningsastma en had in zijn loopbaan vaker problemen met de fysieke testen.