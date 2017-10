FC Sion: vader krijgt veertien maanden stadionverbod, zoon mag tien matchen niet toekijken

Christian Constantin, voorzitter van FC Sion. Nu is ook zijn zoon Barthélémy veroordeeld tot een stadionverbod van tien speeldagen. Foto: AFP

Barthélémy Constantin, sportief directeur van de Zwitserse eersteklasser FC Sion, is veroordeeld tot een stadionverbod voor de duur van tien wedstrijden, wegens het uiten van zware bedreigingen tegenover een tv-consulent.

Rinkelt er al een belletje? Enkele weken geleden kon u al lezen hoe Christian Constantin, voorzitter van FC Sion, een stadionverbod van veertien maanden aan de laars kreeg gelapt omdat hij tv-consulent Rolf Fringer langs de zijlijn een flinke duw had verkocht. De voormalige trainer verloor het evenwicht en belandde in het gras. De Zwitserse voetbalbond kon dit niet laten gebeuren en wil Constantin voor een periode van veertien maanden niet in een voetbalstadion zien.

Schijnbaar was er tijdens de wedstrijd op het veld van Lugano - op 21 september van dit jaar en door Sion met 1-2 gewonnen - al een zware woordenwisseling geweest tussen Fringer en Barthélémy Constantin, sportief directeur bij FC Sion en tevens de zoon van de voorzitter. De Zwitserse federatie omschrijft het gedrag van de sportief directeur als totaal onaanvaardbaar en een aantasting van het imago van het voetbal. Naast het stadionverbod krijgt Constantin junior ook een geldboete van 12.900 euro aangesmeerd.

FC Sion is de club van ex-Gent en Genkaar Ilombe Mboyo. De club staat momenteel op een achtste plaats met slechts tien team in competitie.