Teodorczyk riskeert fikse schorsing, maar mist topper tegen Club Brugge niet (met dank aan de ref)

Het parket van de voetbalbond vraagt drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro voor Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk, die vervolgd wordt omdat hij natrapte in de wedstrijd tegen Genk. Dat bevestigt bondsprocureur Chris Vandenbossche.

Teodorczyk werd op slag van rust van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen KRC Genk van de bal gezet door Joseph Aidoo. De Poolse spits wilde het leer heroveren, maar de stevige Ghanese verdediger hield stand. Tot groot ongenoegen van Teodorczyk, die natrapte richting Aidoo. Bart Vertenten hield het op een gele kaart, maar de Reviewcommissie stemde unaniem voor de disciplinaire vervolging van de 26-jarige “Teo”.

Ref Vertenten kan vrijdag niet

Omdat Teodorczyk, die zich liet vertegenwoordigen door huisadvocaat Luc Deleu, in Parijs vertoeft voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG, vroeg paars-wit om uitstel. De Geschillencommissie willigde dat verzoek in. Het dossier wordt daardoor pas ten gronde behandeld op dinsdag 7 november.

Aanvankelijk werd vrijdag 3 november voorgesteld, maar Bart Vertenten is donderdagavond Europees actief en kon de zitting van vrijdag niet halen. Dat komt Anderlecht goed uit, want daardoor gaat een eventuele schorsing pas in vanaf de vijftiende speeldag. De Gouden Stier van vorig seizoen is zo speelgerechtigd voor de topper tegen de leider van komend weekend. In de stand bedraagt de kloof tussen Club en paars-wit liefst negen punten.

Als de Geschillencommissie Profvoetbal volgende week dinsdag het schikkingsvoorstel van het Bondsparket bevestigt, is Teodorczyk geschorst voor de verplaatsing naar Moeskroen (18/11), de thuismatch tegen KV Kortrijk (26/11) en de bekerwedstrijd in het Astridpark tegen Standard (29/11).