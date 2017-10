Morioka en Kubo in Japanse selectie voor duel met België in Jan Breydelstadion

Brussel - Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft Ryota Morioka (Waasland-Beveren) en Yuya Kubo (AA Gent) geselecteerd voor de vriendschappelijke interlands van Japan tegen Brazilië (10/11 in Rijsel) en de Rode Duivels (14/11 in het Brugse Jan Breydelstadion). Dat heeft de Japanse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. Roberto Martinez maakt vrijdag (12u) zijn selectie bekend voor de duels met Mexico (10/11 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel) en Japan.

De 26-jarige Morioka speelt sinds afgelopen zomer voor Waasland-Beveren. Bij het team van Philippe Clement groeide hij uit tot de smaakmaker. De aanvallende middenvelder scoorde al zes keer en was goed voor acht assists in dertien competitiewedstrijden. Morioka is voor het eerst sinds 2014 weer bij de Japanse nationale ploeg, toen mocht hij opdraven in twee oefeninterlands.

De 23-jarige Kubo kwam in januari 2017 in de Ghelamco Arena terecht. Voor AA Gent trof hij tot dusver 15 keer raak in 30 competitiematchen. De aanvaller verzamelde al negen caps.

Met doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en ex-Standard) zit nog een oude bekende in de selectie.

Japan komt voor het eerst in vier jaar in actie in Europa. Keisuke Honda, die speelt voor het Mexicaanse Pachuca, Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) en Shinji Okazaki (Leicester City) ontbreken in de selectie.

De Japanners staan op de 44e plek op de FIFA-ranking, België is vijfde op de wereldranglijst. Japan heeft net als België al zijn ticket beet voor het WK van volgend jaar in Rusland.

Japanse selectie:

Doelmannen: Eiji Kawashima (Metz/Fra), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Shusaku Nishikawa (Urawa Reds)

Verdedigers: Yuto Nagatomo (Inter Milaan/Ita), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton/Eng), Hiroki Sakai (Marseille/Fra), Gotoku Sakai (Hamburg/Dui), Shintaro Kurumaya (Kawasaki Frontale), Gen Shoji (Kashima Antlers), Genta Miura (Gamba Osaka)

Middenvelders: Makoto Hasebe (Frankfurt/Dui), Shu Kurata (Gamba Osaka), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Ryota Morioka (Waasland-Beveren/Bel), Kazuki Nagasawa (Urawa Reds), Wataru Endo (Urawa Red Diamonds), Yosuke Ideguchi (Gamba Osaka)

Aanvallers: Shinzo Koroki (Urawa Reds), Takashi Inui (Eibar/Spa), Yuya Osako (Keulen/Dui), Genki Haraguchi (Hertha Berlijn/Dui), Kenyu Sugimoto (Cerezo Osaka), Yuya Kubo (AA Gent/Bel), Takuma Asano (Stuttgart/Dui)