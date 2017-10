Antwerp-coach Laszlo Bölöni wordt dan toch disciplinair vervolgd

Brussel - De Geschillencommissie Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal Laszlo Bölöni dan toch disciplinair vervolgen voor zijn gedrag tijdens Antwerp-Standard op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Dat bevestigde de KBVB dinsdag.

De trainer van Antwerp kreeg het tijdens die viriele en doelpuntenloze wedstrijd meermaals aan de stok met scheidsrechter Bram Van Driessche. In de 63e minuut trapte de 64-jarige Roemeen een tweede bal op het terrein. Voor Van Driessche, die Bölöni al had gewaarschuwd, was de maat vol. De coach van de Great Old mocht tussen zijn supporters plaatsnemen in de tribunes van het Bosuilstadion.

Voor zijn gedrag aan de zijlijn had het Bondsparket op basis van het scheidsrechtersrapport al een boete van 1.000 euro gevorderd, waarvan 500 euro met uitstel. Na de partij trok Bölöni echter ook nog de integriteit van Van Driessche in twijfel. Een bloemlezing: “Grote clubs mogen meer”, “refs delen de groten cadeautjes uit”, “we moeten moeite doen om correct behandeld te worden” (lees meer). Het Bondsparket maakte ook van de interviews achteraf een verslag op en speelde dat door aan de Geschillencommissie, die op basis daarvan de vervolging van de 64-jarige Roemeen beveelt.

Op vrijdag 10 november moet Bölöni zich gaan verantwoorden voor zijn gedrag. Wellicht volgt deze keer wel een schorsing.