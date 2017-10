Mourinho op ramkoers met eigen fans bij Manchester United? Portugees haalt opnieuw uit na ‘kritiek’ op Lukaku

Het gaat Manchester United voor de wind in de Premier League én de Champions League, maar toch is manager José Mourinho helemaal niet tevreden. De Portugees is al een hele week aan het mokken en deelde op dinsdag opnieuw een steek uit aan de eigen fans. “Ik hoop dat jullie meer zullen genieten van de wedstrijd (tegen Benfica, red.) dan sommigen deden tegen Tottenham”, staat er namelijk te lezen in het programmaboekje voor de Champions League-wedstrijd van Manchester United.

“Ik hoop dat we vanavond een goed resultaat kunnen neerzetten (tegen Benfica, red.) en een grote stap kunnen zetten naar de volgende ronde”, zo pende José Mourinho neer in het programmaboekje voor de Champions League-wedstrijd van Manchester United dinsdagavond. “Ik hoop ook dat jullie meer kunnen genieten van de wedstrijd dan sommigen deden tegen Tottenham”, klonk het scherp...

Jose Mourinho is not letting this one lie is he? pic.twitter.com/L517ZzgbGo — Simon Stone (@sistoney67) October 31, 2017

Aanleiding voor de “rel” tussen Mourinho en de Manchester United-aanhang is de topper tegen Tottenham van vorig weekend. Manchester United knoopte dan wel aan met een zege na een 1 op 6, toch vond Mourinho dat de fans in Old Trafford de ploeg niet genoeg steunden. En dan voornamelijk Romelu Lukaku, want Mourinho vroeg zich na de wedstrijd luidop af van waar de fans het lef haalden om Lukaku uit te fluiten.

“Ik zou willen dat de supporters me eens uitleggen waarom ze Lukaku niet beter steunen”, zo stelde José Mourinho. “Hij doet altijd zijn uiterste best. Of hij nu scoort of niet: hij maakt altijd het verschil.” Een vreemde uithaal, want behalve wat gemor was er weinig kritiek te horen op de topschutter van Manchester United tijdens of na de match. Maar Mourinho ging een dag later nog een stapje verder: “Romelu Lukaku is onaantastbaar in mijn ploeg.”

Een opvallende uithaal, omdat Lukaku met zijn zeven goals nog steeds de steun van het overgrote deel van het publiek geniet. Maar ook omdat Mourinho in het verleden meermaals verklaarde dat niemand in zijn ploeg, of dat nu bij Chelsea of Manchester United was, onaantastbaar was...

Foto: The Independent