Dit is de opstelling van Anderlecht voor de Champions League-match tegen PSG

Anderlecht neemt het dinsdagavond op tegen PSG met enkele verrassende namen. Coach Hein Vanhaezebrouck liet al weten dat de topper tegen Club Brugge van komend weekend belangrijker is, dus laat hij enkele titularissen rusten. Frank Boeckx komt opnieuw tussen de palen bij paars-wit, onder meer Teodorczyk zit op de bank.

Basiself Anderlecht: Boeckx, Kara, Spajic, Gerkens, Kums, Appiah, Onyekuru, Trebel, Dendoncker, Obradovic en Hanni

Bankzitters Anderlecht: Sels, Sa, Deschacht, Stanciu, Chipciu, Teodorczyk, Harbaoui

Met het oog op de topper van zondag in de Jupiler Pro League tegen Club Brugge neemt Frank Boeckx in doel de plaats in van Matz Sels, zodat Sels zondag het treffen tegen blauw-zwart voor zijn rekening kan nemen. Voorin is er geen plaats voor Lukasz Teodorczyk, waardoor Henry Onyekuru centraal komt te staan, met Pieter Gerkens en aanvoerder Sofiane Hanni in steun.

Op het middenveld moeten voormalig Gouden Schoen Sven Kums, Leander Dendoncker en sterkhouder Adrien Trebel voor evenwicht zorgen. Achterin zijn Kara Mbodj en Uros Spajic speelklaar geraakt, Dennis Appiah en Ivan Obradovic nemen de flanken voor hun rekening.

Basiself PSG: Areola, Marquinhos, Thiago Silva, Verrati, Cavani, Neymar, Kurzawa, Draxler, Raboit, Mbappé en Alves

Bankzitters PSG: Trapp, Kimpembe, Di Maria, Meunier, Berchiche, Lo Celso, Pastore

Verrassing bij PSG: Mbappé staat dan toch gewoon in de basis tegen Anderlecht. Wie er niet bij is, is Thomas Meunier. Hij zit op de bank, Unai Emery geeft een basisplaats aan zijn concurrent Dani Alves. Edinson Cavani en Neymar starten uiteraard ook bij de Parijzenaars.

Anderlecht staat dinsdagavond voor een gigantische uitdaging. Met nul punten, tien tegendoelpunten en nul gescoorde doelpunten op de teller is een uitwedstrijd tegen het miljoenenelftal uit de Franse hoofdstad niet meteen een cadeau. Na de 0-4 pandoering in eigen huis van twee weken lijkt paars-wit zich dan ook weinig begoochelingen te mogen maken in Parijs.

Zonder door te drukken draaide het spitsentrio Mbappé-Neymar-Cavani (MNC) de Brusselse defensie twee weken geleden helemaal tureluurs. Luxe-invaller Di Maria zorgde finaal voor de 0-4 eindstand. Toch kunnen de troepen van Hein Vanhaezebrouck met een sprankeltje hoop naar de Franse hoofdstad. Vier seizoenen geleden bevond paars-wit zich in de Champions League in identiek dezelfde situatie na een 0-5 thuisnederlaag tegen PSG. Anderlecht, met net als op dit moment nul punten, kwam echter sterk voor de dag in Parijs en behaalde een verrassend 1-1 gelijkspel.

PSG van zijn kant kan zich dinsdag al plaatsen voor de achtste finales. De Parijzenaars moeten beter doen dan nummer drie Celtic, dat in eigen huis Bayern ontvangt, om zich op twee speeldagen van het einde al te verzekeren van de volgende ronde. PSG won vrijdag met 3-0 tegen Nice en wil op het kampioenenbal graag haar perfect parcours (drie zeges, twaalf doelpunten voor, 0 doelpunten tegen) verderzetten.