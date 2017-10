Voormalig topman voetbalbond Kaaimaneilanden krijgt vijftien maanden cel voor corruptie

Costas Takkas, de Britse oud-secretaris generaal van de voetbalbond op de Kaaimaneilanden, is dinsdag tot vijftien maanden cel veroordeeld door een federale rechter in New York. In het Amerikaanse onderzoek naar corruptie bij de FIFA had Takkas in mei al schuldig gepleit.

Na Hector Trujillo van de voetbalbond in Guatemala, is Takkas nu de tweede die veroordeeld wordt in het corruptieschandaal bij de FIFA. Hij moet slechts een deel van zijn straf nog uitzitten omdat hij al tien maanden in voorhechtenis zat in Zwitserland. Trujillo kreeg vorige week acht maanden cel.

Takkas pleitte in mei schuldig voor het witwassen van geld. Hij gaf toe hij zijn ex-baas Jeffrey Webb, oud-voorzitter van de Concacaf en één van de spilfiguren in het omkoopschandaal rond de FIFA, geholpen heeft bij het doorsluizen van steekpenningen bedoeld om de commerciële rechten voor de kwalificatiematchen voor de WK’s 2018 en 2022 en de Copa America Centenario van vorig jaar bij Amerikaanse marketingbureaus te krijgen. Webb heeft tussen 2012 en 2014 bijna 2,7 miljoen euro ontvangen van Traffic USA en Media World via bankrekeningen en bedrijven in handen van Takkas.

“Ik heb veel spijt. Het ligt niet in mijn aard om iemand schade te berokkenen”, verklaarde Takkas voor de rechtbank. “Ik hou met heel mijn hart van het voetbal en hoop dat de sport uit deze affaire lessen zal trekken.” Takkas’ advocaat benadrukte dat al het geld naar Webb ging en dat Takkas dus niets voor zichzelf hield.