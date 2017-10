Als fanbeleving te ver gaat… Egyptische topclub moet training aflassen door mensenmassa

Al Ahly heeft nog één trainingssessie ingepland, woensdag vertrekt het naar Marokko voor de terugmatch tegen Casablanca. De heenmatch in Caïro eindigde vorig weekend op 1-1.

Egyptian side Al Ahly had to cancel a training session at their Cairo headquarters on today after too many fans turned up to watch. pic.twitter.com/fzlWbYLOiv