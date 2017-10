Jan Vertonghen: “Ik zou Kane met niemand willen ruilen, ook niet met Ronaldo”

Jan Vertonghen kijkt woensdag met Tottenham in de Champions League Real Madrid in de ogen. De heenmatch in Madrid eindigde twee weken geleden op 1-1 en het vertrouwen bij de Londenaren is groot. Dat vertelde landgenoot Jan Vertonghen aan de vooravond van de confrontatie met Cristiano Ronaldo.

“We gaan natuurlijk voor de overwinning. Uiteraard, ik zou niet weten waarom niet”, is Vertonghen ambitieus. Of de Rode Duivel tegen Real zal kunnen rekenen op man in vorm Harry Kane is niet zeker. De Engelse international sukkelt met een blessure en wordt klaargestoomd voor het belangrijke duel. “Natuurlijk is Harry belangrijk voor ons, zowel op als naast het veld. Met Kane tussen de lijnen krijgen we een extra mentale boost, maar met of zonder hem: we kunnen Real aan.”

“Kane is voor mij één van de beste nummer negens van Europa, misschien wel de beste. Hij toont dat elke week en ik zou hem met geen enkele andere speler willen wisselen. Ook niet met Ronaldo. Het zijn natuurlijk twee geweldige spelers. Ronaldo heeft zijn kwaliteiten en Kane de zijne. We moeten respect hebben voor Ronaldo. Wat hij al gewonnen en gepresteerd heeft... en het niveau dat hij op dit moment haalt.”