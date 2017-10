Courtois en Hazard zwaar onderuit bij Nainggolan, Proto houdt de nul tegen Barcelona

Op de vierde speeldag van de groepsfase van de Champions League vielen er enkele stevige verrassingen te noteren. Chelsea, met Hazard en Courtois, slikte een zware 3-0-nederlaag bij het AS Roma van Radja Nainggolan. FC Barcelona bleef bij groepskneusje Olympiakos, met drie Belgen in de basis, steken op 0-0. Ook Juventus en Atletico Madrid leden onverwacht puntenverlies. Manchester United pakte twaalf op twaalf, al kon Lukaku niet scoren.

Groep C. Chelsea krijgt rammeling Rome, Atletico verslikt zich opnieuw in Qarabag

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor AS Roma. Na minder dan een minuut spelen fusilleerde Stephan El Shaarawy met een snoeiharde volley Thibaut Courtois: 1-0. Eden Hazard had moeite om zich door te zetten tegen de stugge Italiaanse verdediging en werd regelmatig hard aangepakt. De Rode Duivel zag hoe na 36 minuten Stephan El Shaarawy met een sluw tikje een diepe bal van Radja Nainggolan in doel tikte. Roma mocht zo met een dubbele voorsprong de rust in. Ook na de rust bleek Chelsea geen partij voor de thuisploeg. Thibaut Courtois stond in een Romeinse schietkraam en het was een klein wonder dat enkel Diego Perotti er nog in slaagde om de score verder uit te diepen. Door deze zege springt AS Roma over Chelsea naar de leiding in Groep C. Het telt nu één punt meer dan de Engelse landskampioen.

De 60.000 Spaanse fans in het wondermooie Wanda Metropolitano van Atletico Madrid verslikten zich in huntoen het nietige Qarabag na 40 minuten op voorsprong kwam. De Azerbeidzjanen hadden twee weken geleden Atletico al eens in eigen huis op 0-0 gekomen en hielden ook in de Spaanse hoofdstad gelijke tred met de Madrilenen. Yannick Carrasco was geblesseerd en dus rekende coach Simeone op aanvallers Antoine Griezmann en Kevin Gameiro. Die laatste miste meteen na de pauze onbegrijpelijk voor een leeg doel. Gelukkig stond het vizier van Thomas Partey scherper afgesteld. Die ramde de bal na 56 minuten in de kruising: 1-1. Een gigantisch slotoffensief van Atletico leverde geen goals meer op. De achtste finales van de Champions League zijn erg ver weg voor Atletico, dat in de laatste twee matchen nog vier punten moet inhalen op Chelsea.

GROEP A. Man United pakt 12 op 12, CSKA Moskou maakt het nog spannend

Mile Svilar was in de heenmatch tegen Manchester United nog de anti-held, maar de jonge Belgisch-Servische keeper van Benfica zette dat foutje in Manchester na 15 minuten recht door op een puike manier een strafschop van Anthony Martial te pakken. Toch ging het jeugdproduct van Anderlecht met het kopje naar beneden de kleedkamer in. Op slag van rust belandde een knal van Matic tegen de paal via zijn rug toch tegen de touwen: 1-0. Een zuinige voorsprong, ook al omdat Romelu Lukaku zich niet echt kon doorzetten tegen de Portugezen. In de tweede helft kwam United bijzonder goed weg toen Raúl Jiménez een blunder van de Engelse defensie vergat af te straffen en de paal trof. Een misser met zware gevolgen want even later maakte Daley Blind de match vanop de stip dood. Met 12 op 12 is Manchester United autoritair leider in Groep A. Het telt zes punten meer dan achtervolgers FC Basel en CSKA Moskou en heeft de kwalificatie zo goed als binnen.

FC Basel kon zich in eigen huis verzekeren van een plaats in de achtste finales van de Champions League. En lange tijd zag het er goed uit voor de Zwitsers tegen CSKA Moskou. Luca Zuffi bracht de thuisploeg na een half uur op voorsprong met een subtiele volley, maar na de pauze kantelde de match volledig. Met goals van Alan Dzagojev en Pontus Wernbloom bogen de Russen de achterstand toch nog om in een zege. De strijd om de tweede plaats wordt een nek-aan-nekrace tussen Basel en CSKA Moskou (beiden zes punten).

GROEP D. Proto houdt de nul tegen Barcelona, Juventus wint ook niet

Bij de Grieken stonden er drie Belgen in de basis: Silvio Proto, Björn Engels en Vadis Odjidja. Guillaume Gillet zat op de bank. Proto was uiteraard de landgenoot die het vaakst in beeld kwam. De voormalige Anderlecht en Oostendekeeper kroonde zich tot Man van de Match met een resem saves op een dozijn pogingen van Messi en co. Een kwartier voor het einde verving Guillaume Gillet nog Vadis. Voor Olympiakos is dit het eerste punt in deze Europese campagne. Barcelona houdt drie punten voorsprong op Juventus en is bijna zeker van de kwalificatie.

Juventus draait nog niet echt lekker en liet ook op het veld van Sporting Lissabon geen onvergetelijke indruk na. Halfweg de eerste helft veerde het Estádio José Alvalade collectief recht toen Bruno César in de rebound de bal voorbij Buffon schoot. De onvermijdelijke Gonzalo Higuaín zorgde er tien minuten voor tijd toch nog voor dat Juventus met een puntje naar Turijn kon afzakken. De Italianen blijven tweede in Groep D, op drie punten van Barcelona. Sporting heeft drie punten minder en is nog niet uitgeschakeld.

GROEP B. PSG en Bayern al zeker van achtste finales

Celtic zag zijn kansen op kwalificatie halfweg de eerste helft slinken toen Dedryck Boyata domweg een diepe bal liet lopen. Kingsley Coman nam het geschenk dankbaar aan en trapte de 0-1 binnen. Een blunder van de Belgische verdediger. Bayern vergat echter de match helemaal dood te maken en de gelijkmaker van Callum McGregor na 74 minuten was zelfs verdiend. Toch gingen de Duitsers nog met de zege lopen. Met dank aan een kopbalgoal van Javi Martínez. Bayern is door die overwinning samen met PSG al zeker van de achtste finales in de Champions League. Het telt nu drie punten minder dan PSG en mag het in de laatste twee duels met de Parijzenaars nog uitvechten voor de groepswinst.

Anderlecht maakte zoals verwacht geen schijn van kans in het Prinsenpark van Parijs. De Belgische landskampioen hield een half uur moedig stand op bezoek bij PSG, maar goals van Verratti en Neymar sneden de adem helemaal af. Met een loepzuivere hattrick maakte verdediger Layvin Kurzawa de pil wel erg bitter voor Anderlecht: 5-0 voor PSG. Voor Anderlecht een evenaring van zijn zwaarste nederlaag ooit op het kampioenebal. Het staat eenzaam laatste in Groep B met nul punten en een doelpuntensaldo van -15. Het is daarmee het kneusje van Europa.

