Anderlecht likt de wonden na 5-0 nederlaag: “Maar Club Brugge is PSG niet”

Anderlecht verloor kansloos van PSG in de Champions League. Het werd 5-0 in Parijs, maar te veel conclusies wilden de spelers van Anderlecht niet trekken na de pandoering. “Het klasseverschil was te groot, het was niet gemakkelijk”, wist Sven Kums te vertellen. Doelman Frank Boeckx moest zich vijfmaal omdraaien, maar keek al vooruit naar zondag. “Club Brugge is PSG niet hé.”

“De 5-0 nederlaag pak ik helemaal op mij. Maar deze wedstrijd was een leerzaam moment voor mijn spelers. Daarmee moet je kunnen leven”, klonk het bij Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. “Een ploeg met zo’n kwaliteiten als PSG kan met 5-0 winnen. Enkel dat we de 2-0 slikken net voor de rust, dat vond ik wel spijtig. 1-0 was een aardige ruststand geweest, maar het is jammer dat Neymar nog scoort.”

“Aan het systeem lag het niet. Dat was op zich niet slecht. Maar we deden met de uitbraken over links te weinig. Ik had gerekend om daar meer gevaar te bieden. We konden Onyekuru toch een paar keer in stelling brengen. In de heenmatch deed hij het goed tegen Dani Alves, maar nu had hij het daar toch moeilijker. We hebben het geprobeerd, helaas is het niet gelukt.”

“Mijn lopende mensen hebben eigenlijk wel een goeie match gespeeld”, klonk het verder bij Vanhaezebrouck. “Ik denk dat Dendoncker en Gerkens misschien wel de beste spelers op het veld waren. Maar we moesten constant bijsturen, omdat de dreiging gewoon van iedereen kwam bij PSG.”

“Wat nu? De logica in deze groep wordt gerespecteerd hé. Celtic zit in dezelfde situatie als ons, behalve dan dat ze 0-3 hebben gewonnen tegen ons. Deze uitslag zal wel geen effect hebben op de wedstrijd van zondag tegen Club, ik denk zelfs dat enkele jongens extra power kunnen putten uit hun prestatie.”

Sven Kums: “Waren te slordig”

“Het klasseverschil met PSG was te groot. Als ze versnelden, hadden we het moeilijk. We hebben het in de eerste helft nog lang op 0-0 kunnen houden, maar de ruimtes werden te groot als ze doordrukten. We hebben te weinig positieve dingen laten zien. Als we de bal dan eens hadden, waren we te slordig”, was Sven Kums eerlijk na de match. “We verloren te snel de bal en maakten de verkeerde keuzes.”

Anderlecht blijft zo na vier matchen achter met nul punten en 15 tegengoals. “Dat is zuur. Daar kan ik weinig op zeggen, behalve dat het pijnlijk is. We hadden gehoopt om toch iets te kunnen doen vandaag, maar dat is helaas niet gebeurd”, sloot Sven Kums af.

Boeckx: “Club Brugge is PSG niet”

Frank Boeckx moest zich vijfmaal omdraaien, maar veel conclusies wilde hij niet trekken na deze match. “We moeten eerlijk zijn na dit resultaat, want we wisten dat dit kon gebeuren. Dit moet een leermoment zijn, maar op dit niveau moesten we scherper zijn. Dat we 5-0 verliezen en geen enkele gele kaart pakten, zegt misschien genoeg. We moeten harder zijn in zo’n situatie.”

“Dat we zondag spelen tegen Club Brugge? Ja, maar Club Brugge is PSG niet. En ze komen op bezoek bij ons, dat is een andere wedstrijd. We hebben bewezen in de competitie dat we goed bezig zijn en op dat elan moeten we verder bouwen.”