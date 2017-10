Zorgen voor Anderlecht: mist sterkhouder Spajic topper tegen Club Brugge?

Voor Anderlecht-verdediger Uros Spajic kwam de 5-0-nederlaag tegen PSG nog harder aan dan voor zijn ploegmakkers. De 24-jarige Serviër mocht na vijf weken afwezigheid door een enkelblessure onverwacht in de basis starten, maar verliet nog voor de rust het veld op een draagberrie.

COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Niveauverschil groot, tactiek matig, spelers slecht”

“Ik blesseerde met aan dezelfde enkel als voorheen. Ik denk niet dat het zo erg is. Maar het is moeilijk te zeggen of ik zondag kan spelen tegen Club Brugge”, liet Spajic achteraf optekenen. Hij verliet de catacomben van het Parc des Princes op zijn slippers.

De Serviër is achterin een rots in de branding bij paars-wit. Zijn afwezigheid tegen Club Brugge zou erg ongelegen komen.