Radja Nainggolan levert knalprestatie af tegen Chelsea: “Ik hoop op een selectie voor de Duivels, maar dat deed ik vorige keer ook”

Radja Nainggolan speelde dinsdagavond alweer een erg sterke match op het middenveld van AS Roma tegen Chelsea (3-0 winst). De Belgische middenvelder gaf de assist voor de 2-0 van El Shaarawy en domineerde het middenveld van Engelse landskampioen. Hij hoopt dat bondscoach Martinez deze prestatie ook gezien heeft en hem vrijdag selecteert voor de oefenmatchen tegen Japan en Mexico.

“We speelden een goeie match vandaag: we creëerden goeie kansen en iedereen heeft alles gegeven”, reageerdena afloop voor de Belgische televisiecamera van ProximusTV. “En we hebben nog eens de nul gehouden. Tegen een goede ploeg als Chelsea. Maar de kwalificatie is nog niet binnen. Kijk maar naar Qarabag dat in onze poule gelijkspeelt op het veld van Atletico Madrid. Elke match is moeilijk. Nu trekken we naar Madrid en daar willen we kwalificatie afdwingen.”

Vrijdag maakt bondscoach Martinez zijn selectie bekend voor de oefenmatchen van de Rode Duivels tegen Japan en Mexico. Nainggolan hoopt dat hij na enkele afwezigheden eindelijk toch terug wordt opgeroepen. “Ik heb vandaag geprobeerd om alles te geven: zowel verdedigend als aanvallend. Iets wat ik elke week probeer: mezelf bewijzen op het veld. En dan is het afwachten. De keuzes liggen bij de trainer. Hopelijk kan ik er terug bij zijn. Maar dat verwachtte ik vorige keer ook al. Wat kan ik zeggen? Ik kan alleen maar hopen.”

Foto: AFP

Thibaut Courtois: “We misten mentaliteit en intensiteit”

Thibaut Courtois mag als vaste nummer één van de Rode Duivels op zijn twee oren slapen. Maar zal dinsdag toch een slechte nacht hebben na de drie goals die hij in Rome om de oren kreeg. “Dit was een héél frustrerende avond. We wisten dat AS Roma fel zou starten voor eigen volk. Maar na 50 seconden krijgen we al een zure goal tegen. Nadien hebben we ons herpakt en creëren we ook een par kansen. Maar dan slikken we een heel stomme tweede goal. Op een lange bal zag ik El Shaarawy in de rug van Rüdiger komen. Ik roep “weg” in het Engels. Ik weet niet of hij iets anders verstond of wat hij dacht, maar hij liet de bal gaan en El Sharaway scoort. De tweede helft hebben nog geprobeerd om te vechten, maar ik denk dat we toch wat misten aan mentaliteit en intensiteit. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, Chelsea zijnde. Op het einde geven we nog een paar goede kansen weg en doe ik nog een paar goede reddingen. We mogen blij zijn dat Qarabag gelijk heeft gespeeld tegen Atletico en nu moeten we daar op de volgende speeldag gewoon gaan winnen.”

