Voormalig Ajax-speler Yakubu (35) is overleden

Oud-voetballer Abubakar Yakubu is dinsdag op 35-jarige leeftijd overleden. De Ghanese voetbalbond maakte dat in een tweet bekend. De Ghanees voetbalde onder meer voor Ajax en Vitesse. Hij was al lange tijd ernstig ziek.

“Ons medeleven gaat uit naar de familie van deze voormalig Black Star”, meldde de voetbalbond van Ghana waarvoor Yakubu zestien interlands (nul goals) speelde. De Black Stars is de bijnaam van de nationale voetbalploeg van het Afrikaanse land.

De verdedigende middenvelder debuteerde in het seizoen 1999-2000 bij Ajax en kwam 65 competitieduels voor de Amsterdamse club in actie. Twee keer pakte hij met Ajax de landstitel: in 2002 en 2004. Na die laatste titel verhuisde Yakubu naar Vitesse, waarvoor hij vijf seizoenen speelde. In 2009, na een mislukte test bij het Duitse 1860 München, beëindigde hij zijn loopbaan.