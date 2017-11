Europa snoeihard voor Anderlecht: “Uitgebloed”, “dubbelzinnig”, en sarcasme van de Duitsers

Anderlecht verloor dinsdagavond zwaar op het veld van PSG. Geen schande gezien het verschil in budget, maar die bedenking werd in de Europese media niet echt gemaakt na het vertoonde spel...

De Franse sportkrant L’Equipe geeft Anderlecht over de hele wedstrijd een magere 3,5 op 10: “Coach Hein Vanhaezebrouck had terecht opgemerkt dat de belangrijkste wedstrijd deze week het duel van zondag tegen Club Brugge was. Dit PSG had in de eerste helft verrast kunnen worden als de Belgen voluit waren gegaan. Maar Anderlecht koos in een 4-4-2 voor een dubbelzinnige houding: druk zonder offensief te spelen, en gaten dichtlopen zonder agressie.”

De voorpagina van L’Equipe Foto: L’Equipe

“De Belgen stelden offensief teleur: Hanni (2) woog helemaal niet op de rechtervleugel en Gerkens (2) toonde zijn technische beperkingen. Onyekuru (4) bracht wel snelheid, maar weinig nauwkeurigheid. Alleen Trebel (5) hield het hoofd boven water voor de verdediging en combineerde strijdlust met nauwkeurigheid.”

“En defensief zakte Anderlecht na rust helemaal weg: Boeckx (3) ging in de fout bij de 2-0 van Neymar en was niet foutloos het doelpunt op vrije trap van de Braziliaan. De “mauves” verloren Spajic (3) opnieuw met een blessure. En ook Appiah (2) moet zich vragen stellen.”

Enkel Trebel en Obradovic vinden genade in de ogen van L’Equipe Foto: L’Equipe

“In de geschiedenis hebben nog maar weinig mensen zich vrijwillig laten afslachten”

Veel vriendelijker wordt het niet bij het blad So Foot: “PSG claimde dat het zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde, maar dat moet je relativeren gezien het niveau van de tegenstander. Coach Vanhaezebrouck zei op voorhand dat Anderlecht niet was gekomen om zich te laten afslachten. Ter zijner verdediging: in de geschiedenis hebben nog maar weinig mensen zich vrijwillig laten afslachten door met open armen naar de vijand te lopen. Maar na de 5-0 mocht Vanhaezebrouck alle mooie verklaringen ter wereld uitvinden, de conclusie blijft dezelfde: Anderlecht werd afgeslacht, en nog veel zwaarder dan twee weken geleden in het Constant Vanden Stock-stadion, waar de Belgen met 0-4 verloren.”

“De Brusselaars moesten zonder berouw de bus opstappen. Voor de eerste keer in deze Champions League heeft PSG zijn tegenstander volledig uitgebloed achtergelaten op het veld, met nul excuses. PSG-coach Emery weet dat zijn werk zich uitbetaalt, al was het dan tegen een zwakke tegenstander niet representatief voor het niveau van de teams die PSG later zal tegenkomen in deze competitie.”

Sarcastische Duitsers

Ook de stadskrant Le Parisien is hard: “Het was niet eens nodig om alle middelen in te zetten om dit Anderlecht opzij te zetten. Ze spelen zo naïef en zijn offensief zeer beperkt. Deze ploeg verslaan betekent niet zo veel.”

Op de website van de UEFA weet men dat “het verschil in klasse vooral op de sleutelmomenten te merken was. PSG was zeer efficiënt, Anderlecht miste finesse en precisie bij de laatste bal. Dit was weer een bittere les voor coach Hein Vanhaezebrouck.”

Het Engelse Goal.com schenkt uiteraard vooral aandacht aan de knalprestatie van PSG, al weten de Engelsen wél dat Anderlecht “vermoedelijk even hun bekomst hebben van de Parijzenaars. Anderzijds: ze zijn waarschijnlijk niet alleen, want PSG scoorde in deze groepsfase al 17 doelpunten zonder er één te incasseren.”

En bij het Duitse voetbalblad Kicker tenslotte slechts één korte passage over de Belgische kampioen: de sarcastische opmerking dat Anderlecht “na vier wedstrijden nog op een eerste zege en eerste doelpunt wacht en de laatste plaats in het klassement ‘siert’.”