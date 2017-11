Courtois snapt probleem in Chelsea-defensie niet: “Moeilijk te bepalen wat het probleem is”

Thibaut Courtois beleefde dinsdagavond weinig plezier aan het Champions Leagueduel tegen AS Roma. De doelman van Chelsea en de Rode Duivels moest zich in het Stadio Olimpico drie keer omdraaien.

Al na amper 50 seconden had El Shaarawy zijn eerste van twee treffers gemaakt. Iets voorbij het uur slaagde ook Diego Perotti erin Courtois te vloeren, goed voor een droge 3-0. Twee weken geleden kreeg de Limburger er drie binnen in de heenwedstrijd tegen Roma op Stamford Bridge (3-3). Met ook al tien tegendoelpunten in de competitie (tegen bijv. vier voor United en zes voor City) lijkt de Chelsea-defensie dit seizoen niet de meest solide.

“Het is moeilijk te bepalen wat het probleem is”, reageert Courtois op de website van de Blues. “Dit seizoen is elke wedstrijd lastig. We moeten opnieuw een evenwicht vinden en die mentaliteit terugvinden waardoor we geen goals binnenkrijgen en clean sheets kunnen noteren.”

Courtois maakt de vergelijking met vorig seizoen, het kampioenenjaar van Chelsea. “Toen waren er wedstrijden waarin ik niets te doen had, of soms maar een redding moest uitvoeren”, legt hij uit.

Zondag krijgt Chelsea een kans om zich, voor eigen publiek, te herpakken in de competitietopper tegen Manchester United. “We moeten zondag een reactie tonen want vandaag hebben we een slecht beeld van onszelf getoond. Tegen Manchester United moeten we terugvechten.”