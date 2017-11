Barcelona ziet twee middenvelders geblesseerd uitvallen in Griekenland

FC Barcelona-middenvelders Sergi Roberto en André Gomes hebben dinsdagavond blessures opgelopen tijdens het duel op bezoek bij het Griekse Olympiakos, op de vierde speeldag in groep D van de Champions League, zo maakte de club woensdag bekend.

Onderzoek wees woensdag uit dat Sergi Roberto met een hamstringblessure ongeveer vijf weken moet toekijken. De Portugees André Gomes heeft een dijbeenblessure en staat vermoedelijk drie à vier weken aan de kant.

Barça kwam in een draak van een wedstrijd niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek in de Griekse hoofdstad, voor de Spaanse competitieleider het eerste puntenverlies in deze Champions League. Op het wedstrijdblad in het Karaiskakisstadion stonden met Silvio Proto, Björn Engels, Vadis Odjidja, Mehdi Carcela, Guillaume Gillet (Olympiakos) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona) liefst zes Belgen.