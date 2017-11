Speler Genk haalt samen met enkele toppers en oude bekenden de shortlist van Afrikaans Speler van het Jaar

Samatta met Genk in actie tegen Club Brugge. Foto: Photo News

Op 4 januari wordt in het Ghanese Accra de Afrikaanse Speler van het Jaar gekozen. Vorig jaar ging de eer naar Leicester City-winger Riyad Mahrez. De Algerijn behoort dit seizoen niet tot de 30 genomineerden, waartussen één Genk-speler staat te pronken.

Mbwana Samatta maakt kans om in een rijtje te komen met onder andere Pierre-Emerick Aubameyang, Didier Drogba en Samuel Eto’o als beste speler geboren op het Afrikaanse continent. De aanvaller van Genk is namelijk een van de 30 genomineerden die woensdag bekend gemaakt werden door de Afrikaanse voetbalbond (CAF). Samatta deed dit seizoen vier keer de netten trillen voor Genk, de club die de Tanzaniaan in januari 2016 weghaalde bij het Congolese TP Mazembe.

Naast Samatta staan er ook enkele bekende namen op de lijst. Zoals: Eric Bailly (Man United), Mohamed Salah (Liverpool), Jean Michel Seri (Nice), Keita Baldé (Monaco), Naby Keita (RB Leipzig), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Sadio Mané (Liverpool), Victor Moses (Chelsea) en Vincent Aboubakar (Porto). Ook ex-Anderlechtspeler Junior Kabananga (Astana) en William Troost-Ekong (ex-Gent, nu Bursaspor) behoren tot de lijst met genomineerden.

De volledige lijst:

1. Ali Maaloul (Al Ahly)

2. Bertrand Traore (yon)

3. Cedric Bakambu (Villareal)

4. Christian Atsu (Newcastle)

5. Christian Bassogog (Henan Jianye)

6. Denis Onyango (Mamelodi Sundowns)

7. Eric Bailly (Manchester United)

8. Essam El Hadary (Al Taawoun)

9. Fabrice Ondoa (Sevilla)

10. Fackson Kapumbu (Zesco)

11. Jean Michel Seri (Nice)

12. Junior Kabananga (Astana)

13. Karim El Ahmadi (Feyenoord)

14. Keita Balde (Monaco)

15. Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor)

16. Mbwana Samata (Genk)

17. Michael Olunga (Girona)

18. Mohamed Salah (Liverpool)

19. Moussa Marega (Porto)

20. Naby Keita (RB Leipzig)

21. Percy Tau (Mamelodi Sundowns)

22. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

23. Sadio Mane (Liverpool)

24. Thomas Partey (Atlético Madrid)

25. Victor Moses (Chelsea)

26. Vincent Aboubakar (Porto)

27. William Troost-Ekong (Bursaspor)

28. Yacine Brahimi (Porto)

29. Youssef Msakni (Al Duhail)

30. Yves Bissouma (Lille)