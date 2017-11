Opgepakte Feyenoordfans zijn weer vrij na knokpartij in Oekraïne

De veertig Feyenoordfans die na een vechtpartij in de Oekraïense stad Kharkiv waren opgepakt, zijn allemaal weer vrijgelaten. Dit zegt een woordvoerster van de lokale politie tegen het ANP. Feyenoord en het Oekraïense Shakhtar Donetsk treffen elkaar woensdagavond in de groepsfase van de Champions League.

In een kroeg brak in de nacht van dinsdag op woensdag een vechtpartij uit tussen supportersgroepen. Veertig Nederlanders en twaalf Oekraïners werden opgepakt. Door de vechtpartij viel onder de Nederlanders een gewonde. Hij is met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het interieur van de kroeg liep schade op. Volgens de politie hadden de Oekraïners vier ramen laten sneuvelen.

De Nederlanders zijn na verhoor allemaal weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de vechtpartij loopt nog.