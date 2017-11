KV Mechelen gaat opnieuw in zee met Aleksandar Jankovic

Aleksandar Jankovic is bij KV Mechelen de opvolger van de iets meer dan een week geleden ontslagen Yannick Ferrera. De 45-jarige Serviër ondertekende Achter de Kazerne een contract tot het einde van het seizoen en heeft als belangrijkste taak de rode lantaarn in eerste klasse te houden, zo maakte de club woensdag bekend in een persmededeling.

Voor Jankovic is het een terugkeer naar het oude nest, want eerder was hij al tussen 2014 en 2016 bij Malinwa aan de slag. In september vorig jaar vertrok hij er om zijn geluk te gaan beproeven bij Standard Luik. De 37-jarige Ferrera maakte destijds de omgekeerde beweging en trok van de boorden van de Maas naar Mechelen. De Serviër mag zichzelf stilaan expert van het Belgische voetbal noemen, want eerder werkte hij al drie termijnen bij Sporting Lokeren af. De eerste twee keer als assistent (in 2005 en 2006-2007), zijn laatste passage op Daknam was in 2009 als hoofdtrainer. Nadien werkte hij nog voor de Servische bond als beloftencoach.

Ferrera werd bij Malinwa de deur gewezen toen ze nog op de voorlaatste plaats stonden, maar twee nederlagen later (0-2 tegen Lokeren en 2-1 tegen Zulte Waregem) is de club rode lantaarn met acht punten. Komend weekend zakt KV Kortrijk naar Mechelen af, twee weken later wordt de heenronde in deze competitie afgesloten met een bezoek aan Charleroi, de huidige nummer twee in de stand.

“We hebben uitgebreid gesproken met Aleksandar”, zo zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. “Zijn grote voordeel ten opzichte van andere kandidaten is dat hij de spelersgroep en de competitie heel goed kent. Hij weet perfect wat zijn opdracht is: KV Mechelen in 1A houden.”

Jankovic verliet vorig jaar tijdens het seizoen Malinwa voor een avontuur bij Standard. “Maar tijdens onze gesprekken werd duidelijk dat hij iets wil goed maken. Hij beseft dat een aantal supporters zijn vertrek nog niet vergeten zijn. Zijn motivatie is groot om dit weer recht te zetten.”

Volgens berichten in de media zouden ook de spelers vragende partij geweest zijn voor een terugkeer van Jankovic. “Maar dat heeft voor onze beslissing niet meegespeeld”, zo zegt Timmermans. “De coach moet de spelers nu op één lijn krijgen en resultaten neerzetten. We vragen dat alle supporters zich ook achter het team blijven scharen, zeker nu zaterdag thuis tegen KV Kortrijk.”

Aleksandar Jankovic leidt donderdagochtend al meteen de trainingen. Voordien wordt hij officieel voorgesteld aan de pers.