Svilar beleeft twee uitersten in Champions League: owngoal en gestopte penalty

Mile Svilar mocht dinsdagavond in de Champions League opnieuw tussen de palen staan bij het Portugese Benfica. Voor de 18-jarige was het een avond met ups en downs: na vijfentwintig minuten stopte hij een strafschop, maar op slag van rust slikte Svilar een owngoal, één waar hij weliswaar niets aan kon doen. Pijnlijk detail: ook in de eerste wedstrijd tegen Manchester United kreeg de ex-Anderlechtenaar een owngoal achter zijn naam.

Svilar leek op weg om misschien wel de held van de avond te worden voor Benfica nadat hij na een kwartier voetballen een penalty van Anthony Martial stopte. Op slag van rust keerde zijn geluk nadat een afstandsschot van Nemanja Matic, die via de paal tegen Svilars rug belandde, waarna de bal over de lijn ging. 1-0 voor de Red Devils en opnieuw een owngoal op naam van Svilar, hoewel hij er dit keer niks aan kon doen. Twee weken geleden incasseerde onze jonge landgenoot ook al een owngoal tegen Manchester United: Benfica verloor toen thuis met 0-1 nadat Svilar met de bal over zijn eigen doellijn liep.

“Ik zit met gemengde gevoelens na deze wedstrijd”, zei de jongeling na afloop. “Ik kreeg een pak verschillende emoties te verwerken op een halfuur tijd. Bij dat eigen doelpunt had ik gewoon pech, maar het blijft desondanks heel vervelend als je zoiets achter je naam krijgt. Ik probeerde ook echt te genieten van deze wedstrijd, want het is heel bijzonder dat ik op mijn leeftijd al zoiets mag meemaken. We speelden erg goed en kregen volop kansen, maar aan de overkant keepte David de Gea ook fantastisch voor United.”

Benfica verloor uiteindelijk met 2-0 nadat Daley Blind laat in de tweede helft scoorde. De Portugese club telt na vier wedstrijden nog steeds nul punten in groep A van de Champions League. Bovendien is Benfica zo goed als uitgeschakeld wat de tweede en derde plek in die groep betreft, aangezien zowel FC Basel als CSKA Moskou al zes punten heeft verzameld met nog twee wedstrijden te gaan. Manchester United leidt de groep met 12 op 12.