Boze hooligans willen hek intrappen… en zetten zichzelf voor schut

Grappige beelden vanaf het veld van Dinamo Boekarest, dat maandagavond in eigen huis met maar liefst 0-4 de boot inging tegen Viitorul. Dinamo, in principe één van de topclubs uit de Roemeense Liga 1, staat na zestien speeldagen slechts zevende. De zware nederlaag tegen nummer vijf Viitorul bleek voor enkele fans de druppel te veel. Een groepje hooligans probeerde na de wedstrijd een hek in te trappen om zo verhaal te gaan halen bij het bestuur, maar het duurde even voor ze doorhadden dat het hek gewoon kon geopend worden… door eraan te trekken. De aanwezige stewards leken overigens niet echt happig om de boze fans tegen te houden.