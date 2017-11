Daarom gelooft Martinez in WK-kansen Rode Duivels, bondscoach opvallend open over Nainggolan en Musonda

Volgende week is het opnieuw tijd voor interlands, wat betekent dat bondscoach Roberto Martinez opnieuw een selectie moet maken. De hamvraag: haalt de Spanjaard Radja Nainggolan terug bij de selectie of niet? De middenvelder van AS Roma drukte zelf al die hoop uit, en in een interview van Martinez zelf met Sport/Voetbalmagazine werd het onderwerp alvast aangesneden. “Zijn beste positie is op de tien, en daar hebben we al twee heel goede spelers.”

“Mij gaat het altijd om de grootst mogelijke balans in de kern,” opende de bondscoach wanneer hem naar Nainggolan werd gevraagd. “Elke speler heeft op het veld een beste positie en in het geval van Radja is dat de nummer tien. Maar daar hebben we al twee goeie spelers: Dries (Mertens) en Eden (Hazard). Hun verstandhouding met Romelu (Lukaku) is zeer goed. Op momenten dat wij Radja als tien gebruikten, liep het niet zo goed. Drie keer hebben we het geprobeerd, met verschillende opties naast en voor hem, en geen van die matchen wonnen we. En dan is Radja van een te groot kaliber om hem er zomaar bij te nemen. Elk land heeft wel een speler van wie je denkt: die hoort in de selectie. In Spanje leeft dezelfde discussie rond Cesc Fábregas. Maar ik versta dat het geen populaire beslissing is.”

Radja Nainggolan (rechts) imponeerde dinsdagavond nog bij AS Roma in de met 3-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Foto: Photo News

Tijdens het interview had Martinez het ook over spelers die hem met het oog op het WK in Rusland teleurstellen. De bondscoach verwees specifiek naar Charly Musonda Jr., één van de wonderkinderen van het Belgische voetbal. Martinez bekritiseerde Musonda’s beslissing om bij Chelsea te blijven. “Ik snap dat het lastig is voor een speler om Chelsea te verlaten, maar efficiënt zal hij pas worden door te spelen. Het was de bedoeling van Chelsea om hem uit te lenen, maar de speler vond zelf dat hij dicht bij de eerste ploeg stond. Dan klagen over je situatie is heel moeilijk. Algemeen zijn er twee dingen in een carrière: potentieel en prestaties. Coaches worden soms ‘verliefd’ op een bepaald type. Potentieel. Maar laten spelen kan alleen als een speler ook prestaties aflevert. Als u me aanspreekt over Charly Musonda Jr., dan zeg ik: veel potentieel, maar waar zijn de prestaties?”

De jonge Charly Musonda Jr. wilde niet uitgeleend worden en koos om bij Chelsea te blijven. Foto: Photo News

Martinez liet tijdens zijn zit bij Sport/Voetbalmagazine ook de kans niet liggen om de Rode Duivels te bewieroken. “Met deze spelers werken is genieten: ze verwerken informatie heel snel. Hoge normen, ongelooflijk talent én een bende die houdt van zijn nationale ploeg. Naar Bosnië gaan, op een slecht veld moeten spelen, niet meer moeten winnen omdat je toch al bent geplaatst maar dat toch doen... ik zie echt een verschil inzake focus! Duitsland heeft dat ook. Goed of slecht spelen, maakt niet uit, ze winnen altijd. Idem met Spanje. Als wij die mentaliteit krijgen, waarom zouden we dan geen groot tornooi kunnen winnen? In de kwalificaties hebben we 28 spelers gebruikt. Niet allemaal op het veld, maar ze waren betrokken. Die selectie moet worden teruggebracht naar 23. De informatie om dat te doen kan ik alleen krijgen op momenten dat we samen zijn. Als coach kijk je niet alleen naar het individu, maar ook naar de relatie van dat individu met de anderen.”

De Rode Duivels voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Foto: Isosport

Tot slot had de bondscoach het ook over zijn eigen toekomst. Wat na het WK in Rusland volgende zomer? “Mijn contract loopt af na het WK, maar ik heb nog niks beslist. Het is aan de bond om te zien wat ze daarna wil. Ik vind niet dat ze nu met een contractverlenging moeten komen omdat we ons voor het WK plaatsten. Het maakt ook niets uit, ik zal altijd werken alsof ik er nog honderd jaar ben. Ja, ik mis het veld, maar heb het niet nodig om voldoening te halen uit mijn job. Het valt mij op hoe dynamisch deze bond kan werken. In elk ander land zijn bond en profliga met mekaar in oorlog, hier niet. Als je een model zou ontwerpen, moet je voor het Belgische kiezen: zelfde gebouw, bijna allemaal dezelfde mensen in de twee instellingen, een technisch directeur die de agenda bepaalt..... In twee meetings kreeg Chris Van Puyvelde er de verandering van de jeugdcategorieën door. Fascinerend.”