Vormer openhartig over toekomst bij Club Brugge: “Vertrekken? Soms denk ik: ja!”

Club Brugge is momenteel comfortabel competitieleider met een 30 op 36. Daar heeft onder meer kapitein Ruud Vormer een aandeel in, want de Nederlander gaf dit jaar al tien assists. In Sport/Voetbalmagazine was de 29-jarige middenvelder open over zijn toekomst: “Soms denk ik aan weggaan, en soms denk ik: ik zit hier goed.”

Wanneer er gevraagd wordt naar een mogelijk vertrek bij Club Brugge, komt de twijfel bij Vormer naar boven. “Soms denk ik: ja, ik ga weg! En soms denk ik: ik zit hier goed, mijn vrouw heeft het naar haar zin, de kinderen ook. Nooit files als je de kant van Brugge uit gaat, alleen een keer na een wedstrijd op zondag. Ik heb nog 2,5 jaar contract, we zien wel. Bovendien zou ik bij een andere club moeten beginnen met een nieuwe coach, en dan weet je nooit. Als Ivan Leko me nu maar niks had gevonden... Iedereen heeft zijn mening, ook over mij. Eén keer in je carrière kom je wel eens zo’n trainer tegen. In mijn geval was dat Ronald Koeman, mijn trainer bij Feyenoord.”