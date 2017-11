Monaco kan alweer niet winnen in groep G, Besiktas leidt eerste puntenverlies

Besiktas en AS Monaco (groep G) hebben om 18u de Champions League-avond op gang getrapt. In het Vodafone Park in Besiktas werd het 1-1. Rony Lopes bracht Monaco op voorsprong in de extra tijd van de eerste helft, Cenk Tosun kon de thuisploeg vroeg in de tweede helft terug op gelijke hoogte brengen. Om 20u45 worden nog 7 andere wedstrijden gespeeld in de Champions League.

Het blijft een opvallend beeld: na Atlético Madrid dinsdagavond is er nog een tweede halvefinalist van vorig jaar die het enorm lastig blijft hebben in deze Champions League. Atlético bleef gisteren thuis tegen het nietige Qarabag op een 1-1 steken en kon slechts drie punten sprokkelen in vier wedstrijden (drie gelijke spelen). Ook AS Monaco, een andere halvefinalist van vorig jaar, ziet af: tegen Besiktas scoorde het pas haar tweede punt van de CL-campagne. Afhankelijk van het resultaat van FC Porto-RB Leipzig later vanavond kunnen de Monegasken al zo goed als uitgeschakeld zijn voor de volgende ronde van het toernooi.