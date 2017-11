De Bilde krijgt gesigneerd truitje van Neymar… en speelt het op hilarische manier kwijt

Gilles De Bilde was gisteren in Parijs voor de confrontatie tussen PSG en Anderlecht. Na de wedstrijd ontmoette hij samen met Niels Destadsbader de de Braziliaanse superster. De Bilde liet bovendien een truitje signeren door Neymar, maar is dat onderweg naar huis kwijtgespeeld. De Gouden Schoen van 1995 lanceerde deed zijn verhaal op radiozender Q2 en deed een oproep om zijn truitje terug te brengen.