Fellaini gespot in Turks hotel: “Hij is in onderhandeling voor een transfer”

Hij mag eigenlijk niet weg bij Manchester United van coach José Mourinho, maar Maroune Fellaini werd woensdag wel gespot in een Turks hotel. “Om een transfer naar Besiktas te regelen”, klinkt het in Turkije.

Mourinho heeft al verschillende keren herhaald dat de Rode Duivel enorm belangrijk is voor de Red Devils en dus niet weg mag. Fellaini is echter al lange tijd in onderhandeling met de Man United omtrent een nieuw contract. ‘Big Fella’ zou volgens de geruchten een verlengingen van langer dan één jaar willen, wat bij United dan weer het beleid is voor spelers boven de dertig. En dus slepen de gesprekken aan.

Fellaini werd de voorbije zomer al verschillende keren gelinkt aan een transfer naar Turkije. Topclubs als Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe zouden onze landgenoot graag in huis halen. Het is dan ook opvallend dat Fellaini woensdag gespot werd in het Swisshotel in Istanboel. De Turkse krant Milliyet meldde vervolgens dat de Rode Duivel in gesprek zou zijn met Besiktas omtrent een transfer.

Rumoured Besiktas transfer target Fellaini spotted at Swisshotel Istanbul today... pic.twitter.com/gcwWxa5m9G — Besiktas Talk (@BesiktasTalk) 1 november 2017

According to Milliyet, Besiktas are in advanced talks to sign Fellaini. pic.twitter.com/2vNRx8BN75 — Besiktas Talk (@BesiktasTalk) 1 november 2017

“Het is voor Galatasaray makkelijker om mij te krijgen dan Fellaini”, zei Mourinho ooit. Afwachten of dat ook geldt voor Besiktas. Fellaini revalideert ondertussen van een knieblessure die hij opliep bij de Rode Duivels.

