Slecht nieuws voor Rode Duivels: Alderweireld mogelijk out met blessure

Slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez: Toby Alderweireld moest in de Champions League-confrontatie tussen zijn ploeg Tottenham en Real Madrid al vroeg naar de kant. Alderweireld greep halverwege de eerste helft naar zijn hamstrings en werd kort nadien vervangen door Moussa Sissoko.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure is en of Alderweireld moet afhaken voor de oefenduels van de Rode Duivels tegen Mexico (10 november) en Japan (14 november). De bondscoach zal de situatie op de voet volgen. Vrijdag wordt de selectie voor de twee oefenwedstrijden bekendgemaakt.

Foto: AFP

Foto: Photo News