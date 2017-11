“Voordien was ik erg gesloten, maar hier kreeg ik een grote bek”

Coach Francky Dury wil niet langer dromen over de kwalificatie, Vitesse heeft voor Essevee nog nauwelijks betekenis. Voor Onur Kaya (31) wordt het wel een speciale avond: de nummer 10 van Essevee voetbalde er negen jaar. “Een derde van mijn leven, dat is toch een beetje thuiskomen.” De Kleine Tovenaar van Brussel haalt herinneringen op. FRANK BUYSE IN ARNHEM