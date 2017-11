Tien jaar geleden waren dit de “50 grootste voetbaltalenten”: de meeste tienersensaties flopten, de Belg niet

Lijstjes met de grootste voetbaltalenten. Ze worden elk jaar in veelvoud gemaakt. Zo ook exact tien jaar geleden, toen het magazine World Soccer de destijds vijftig meest getalenteerde tieners op de planeet rangschikte. Een decennia later kwam de ene er al wat beter vanaf dan de andere. De Belgische “inzending” maakte het wel waar.

De lijst van World Soccer bestond uit een aantal talenten die nu vrij tot heel grote namen zijn in het voetbal. Zo stond Gareth Bale op nummer zes. De man die voor 100 miljoen euro van Tottenham naar Real Madrid trok en de grote man is bij Wales. Op nummer zeven stond Man City-topspits Sergio Agüero, PSG-winger Angel Di Maria op nummer elf en Real-spits Karim Benzema op vijftien.

Verder in de lijst: Real-draaischijf Toni Kroos op 27, Man United-spelmaker Juan Mata op 28, Arsenal-spelmaker Mesut Özil op 37, Arsenal-topper Alexis Sanchez op 42, Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic op 45, Arsenal-aanvaller Theo Walcott op 48 en Fenerbahçe-verdediger Gregory van der Wiel op 49.

Bovenstaande spelers moesten op de rangschikking wel ene Marouane Fellaini voor zich dulden. De toen 19-jarige ‘Big Fella’ maakte op dat moment het mooie weer bij Standard en dat leverde hem een twintigste plaats op van World Soccer. Fellaini maakte zijn status als ‘tienersenatie’ ook waar met zijn transfers naar Everton en later naar Man United.

Flops

World Soccer had het met een aantal namen dus aan het langste eind maar er waren ook een heel aantal tieners die hun grote talent nooit waarmaakten. Zo stond ene Sadick Adams te pronken op nummer één, toen aan de slag bij Atlético. Tien jaar later is de Ghanese aanvaller aan de slag in Cyprus bij Türk Ocagi, na omzwervingen in onder andere Tunesië en Saudi-Arabië.

Op twee stond PSV-supertalent Ismail Aissati. Nu aan de slag in Turkije bij Balikesirspor, nadat hij niet kon doorbreken bij onder andere Ajax en Twente. Op nummer drie: Alexandre Pato. Ooit vergeleken met Pelé, maar na een goed begin bij Milan en een korte heropleving bij Villarreal helemaal weggedeemsterd. Actief in China bij Quanjian. Op nummer vier: Anderson. In 2007 voor 31 miljoen door Man United weggehaald bij Benfica. Nu aan de slag in Brazilië bij Coritiba FC...

Ook nummer vijf Giovani Dos Santos, nummer acht Bojan Krkic, nummer negen Breno Borges en nummer tien Gerardo Bruna maakten nooit hun naam en faam waar.

