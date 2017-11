Mousa Dembélé laat Sergio Ramos vliegen… en verwerft heldenstatus op Twitter

Mousa Dembélé kon terugblikken op een geslaagde avond tegen Real Madrid. Zijn team Tottenham zette de Spaanse grootmacht immers knap opzij na een sterke match (3-1), maar onze landgenoot kreeg nadien op Twitter een pak positieve commentaar. Dat was deze keer niet omwille van een fantastische goal, prachtige assist of indrukwekkende dribbel, maar omwille van een bizarre tussenkomst op Sergio Ramos, niet de meest populaire speler in de voetbalwereld. Dembélé trapte naast de bal en liet de verdediger van Real Madrid zo spectaculair de lucht in springen. Het zorgde voor grappige beelden, waarna een pak Twitteraars hem meteen tot held verheven. Ramos liet zich overigens niet van zijn meest sportieve kant zien en zou tijdens de wedstrijd niet één, niet twee, maar drie slagen op korte tijd uitdelen aan Dembélé...

Dembele die Ramos probeert doormidden te schoppen. Altijd al geweldige kerel gevonden de Moussa — Peggy VR (@pegskefb) 1 november 2017

I feel like Ramos will report Dembele to his mom after this match. ???????? — MR_frank ???? (@FMaduadi) 1 november 2017

We've all dreamt of kicking the shit out of Sergio Ramos before, only difference is Mousa Dembele just did it. — Jake. (@YedIin) 1 november 2017

Ramos you better chill, Dembele will eat you — galway (@galway89) 1 november 2017

Dembele bullying Ramos ?? — Rashad (@azpifc) 1 november 2017

Dembele came on at the enf just to kick the shit out of Ramos and it was glorious. — Broadway Danny Rose (@king26ledley) 1 november 2017

I was alive to see Dembele bully Sergio ramos. — Damilola (@damilolaadura1) 1 november 2017

In naam van alle voetballiefhebbers, bedankt @MDembele_10 voor de collegiale tik richting Ramos. https://t.co/ivQSJ4vVku #TOTRMA — Jonas Decleer (@JonasDecleer) 1 november 2017