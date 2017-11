Guardiola over hoe hij Napoli én Mertens counterde, Zidane probeert crisis te bezweren bij Real

Het kan snel verkeren in het voetbal. Vorig seizoen stelde Pep Guardiola teleur met Manchester City terwijl Zinedine Zidane zowat alles won dat er te winnen viel met Real Madrid. Woensdag waren de rollen omgekeerd: de Citizens plaatsten zich voor de achtste finales van de Champions League terwijl Los Blancos verloren van Tottenham.

Guardiola was opnieuw lyrisch over het spel dat Dries Mertens en co op de mat toverden tegen zijn City, ondanks de 2-4 zege voor de bezoekers. “Twee keer winnen van Napoli op twee weken tijd is een geweldige prestatie”, zei de Spanjaard na afloop. “Ze zijn mogelijk het beste team dat ik ooit tegenkwam in mijn carrière. Ik ben erg trots want ik weet welk team we klopten. Ik ben verliefd op Napoli. Op de manier waarop ze korte passes spelen en ons geen tijd gaven in de eerste 20 minuten. Wij toonden te weinig lef in ons spel.”

“We probeerde hun linkerflank af te dekken”, ging Guardiola door. “Maar ze waren steeds sneller en te sterk. Het was een bloedbad tijdens die openingsfase. Ik ben blij over de manier waarop we reageerden, zeker na de 2-2. Bernardo Silva bleef voetballend denken. City en Napoli zijn gelijkaardige teams waarbij balbezit en hoge pressing belangrijk zijn. Wie daarin de overhand neemt, zorgt voor problemen bij de andere. Vooral na de 2-2 was ik gelukkig met ons spel.”

Guardiola had zijn spelers ook specifiek gewaarschuwd voor Dries Mertens. “Ederson zorgde voor een beslissende save tegen Calléjon. En Napoli was dodelijk vanaf de linkerkant met Hamsik, Ghoulam en Insigne. Ik zei mijn spelers dat ze de kant van Jorginho moesten opzoeken en het spel breed moesten houden. En zeker om de bal weg te houden bij Mertens. Soms lukte ons dat, soms niet.”

Foto: Photo News

Real Madrid kwam veel minder voor de dag dan Man City en kreeg een 3-1 nederlaag aangesmeerd van Tottenham. Op zich ligt de weg voor de Koninklijke richting achtste finales nog steeds wagenwijd open maar de druk op coach Zinedine Zidane wordt opnieuw wat groter. Want 7 op 12 in de groepsfase van de Champions League en 20 op 30 in La Liga… Dat is toch te weinig.

“Ik maak me geen zorgen”, zei de Fransman echter tijdens de persconferentie na de match in Londen. “Ik zal nooit bezorgd zijn. We moeten gewoon aanvaarden dat we tegen een beter team verloren hebben. Ze waren gewoon in alles aspecten beter, superieur zelfs. We zijn niet gelukkig en gaan momenteel door een slechte periode. Ook dat moeten we aanvaarden. Er is nog genoeg tijd om dit recht te zetten. Iedereen kan de Champions League winnen en Tottenham is zeker een kandidaat.”