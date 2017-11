Anderlecht rekent zondag op eergevoel na pandoering tegen PSG: “Tegen Club tonen wie beste ploeg in België is”

Nog drie dagen tot de competitietopper tegen Club Brugge en Anderlecht moet overeind krabbelen. De 5-0 tegen PSG en de slechtste CL-campagne ooit hakten er zwaar in, maar zondag verliezen en Club weer 12 punten zien uitlopen is geen optie.

Club Brugge moet zondag zijn laatste trauma overwinnen: twee jaar geleden werden ze kampioen, Europees toonden ze ook al hun kunnen, maar het is van 1998 geleden dat ze nog eens wonnen op Anderlecht. De Bruggelingen zien hun kans schoon, want RSCA is aangeslagen na een nieuwe oplawaai in de Champions League.

“We kregen een serieuze tik, ja”, aldus manager Herman Van Holsbeeck. “Anderlecht werd weggespeeld door PSG maar dat is wel een ploeg van een andere planeet. In het Europese voetbal heb je tegenwoordig twee snelheden: zij die gesponsord worden door rijke buitenlandse investeerders en wij die daar met ons budgetje tegen opknokken.”

Verontrustender was echter dat paars-wit amper kansen bij elkaar voetbalde in Parijs. Zelfs met Hein Vanhaezebrouck speelde het behoudend in een speciale 4-2-4-opstelling zonder echte spits. “Onze coach heeft iets geprobeerd, maar of je in dit soort matchen nu met één, twee of drie aanvallers speelt: dat maakt weinig uit.”

Als een bende geslagen honden keerde Anderlecht met de Thalys terug, maar over drie dagen komt Club Brugge. “Nu is het nog stil, maar het positieve is dat die topper er heel snel zal zijn. Ik voel aan alles dat de spelers, de staff en het bestuur nog eens willen tonen wie de beste club van België is. Tegen Brugge willen we ons eergevoel herstellen.”

Evaluatie Hein

Verliezen is geen optie. Als Club weer 12 punten uitloopt, wordt het immers een erg moeilijke inhaalrace. “Dat zou heel veel zijn, ja. Club Brugge is op dit moment de beste ploeg in België. Maar uit ervaring weet ik dat het met de play-offs snel kan gaan. Wij moeten vooral in hun zog blijven. Ik lees overal dat Club ons een ferme tik kan uitdelen, maar wij kunnen hen ook een tik geven, hoor.”

Het zou goed zijn voor Hein Vanhaezebrouck, want anders zullen de cynici beweren dat er na Weiler toch nog niet zo veel veranderd is. “Ach, de duels met PSG waren geen goeie barometers”, besloot Van Holsbeeck. “Laat ons zeggen dat we na Club Brugge een eerste evaluatie kunnen maken.”