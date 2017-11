Belgische voetbalclubs willen videorefs flinke opslag geven: “Gelijkschakeling met vierde ref”

De profclubs hebben voorgesteld om de vergoeding van de videoref op te trekken van 80 euro naar 350 euro. Dat is dezelfde vergoeding als een vierde assistent-scheidsrechter krijgt.

“De vergoeding van de videoref is momenteel 80 euro omdat dat de standaardvergoeding is voor commissies bij de Voetbalbond”, zegt Pierre François, CEO van de Pro League. “De mensen van de Reviewcommissie of de verschillende beroepscommissies krijgen ook 80 euro. Als Pro League hebben we nu voorgesteld om de vergoeding van de videoref gelijk te schakelen met die van de vierde ref.”

Het voorstel is overgemaakt aan scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Wij zijn bereid om de verhoging per direct te betalen, maar Verbist denkt dat het misschien duidelijker is om dat pas vanaf volgend seizoen te doen. Ik wil wel benadrukken dat de problemen die er momenteel zijn niets te maken hebben met de hoogte van de vergoeding.”

Verbist zelf bevestigde dat er gesprekken lopen, maar wil niets kwijt over de inhoud.