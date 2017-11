CLUBNIEUWS. Dit is het plan-Stanciu van Anderlecht, goed nieuws voor Club Brugge maar slecht voor Genk

Bij Anderlecht krijgt Nicolae Stanciu, de man van tien miljoen, ook onder Hein Vanhaezebrouck weinig speelminuten. Paars-wit denkt dus na over wat ze gaan doen met de Roemeen. Bij Club Brugge leven ze intussen zonder veel zorgen toe naar de topper van zondag. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Drie op drie voor Raskin met U17

Net als tijdens de eerste twee poulematchen tegen Malta en Noord-Ierland heeft de Belgische U17 – met aanvoerder Nicolas Raskin negentig minuten tussen de lijnen – ook tegen Zwitserland gewonnen. Door een 0-2-zege eindigt het team als groepswinnaar in dit kwalificatietornooi voor het EK voor U17. Nu wacht er de Eliteronde, die in het voorjaar van 2018 gespeeld wordt.

ANDERLECHT. Het plan met Stanciu

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zal Stanciu’s zaakwaarneemster Annamaria Prodan snel ontvangen. Voor paars-wit is de situatie nu wel al duidelijk. Stanciu kostte 9,8 miljoen euro, heeft een contract tot 2021 en verdient bij RSCA zo’n 1,5 miljoen euro per jaar. Daardoor is het voor de Brusselaars geen ­optie om hem te verhuren aan een andere club waar hij zou kunnen ontbolsteren.

De keuze is dus beperkt: ofwel blijft de Roemeen en probeert hij zijn kans te grijpen, ofwel wordt hij verkocht, maar dan zal Anderlecht geen of zeker niet veel verlies willen lijden op zijn oorspronkelijke transfersom. De marktwaarde van Stanciu wordt nu geschat op 5,5 miljoen euro.

Anderlecht verloor afgelopen dinsdag met 5-0 van PSG en zorgt daarmee voor een diepterecord. Paars-wit neemt voor de twaalfde keer deel aan de poulefase van de Champions League en door de pandoering in Parijs is deze editie de slechtste ooit. Na vier speeldagen telt RSCA nul punten, scoorde het geen enkele keer en slikte het al 15 tegentreffers. Het ‘overtreft’ zo de rampcampagne van 2004.

ANTWERP. Ofsuhene traint probleemloos mee

Dinsdag werkte de Antwerp-kern op kracht en het stabiliseren van de kern(buik)spieren. Nadien werd de groep nog aan een loopprogramma onderworpen. Gisteren stond er een doordeweekse veldtraining op het menu. Ofosuhene, het jeugdproduct dat maandenlang sukkelde met een spierblessure, kon voor het eerst sinds lang probleemloos aanpikken. Dat gold ook voor Yatabare, zondag in Moeskroen nog voor de rust naar de kant gehaald met lichte hinder. Sall, Toure en Arslanagic werkten verder aan hun terugkeer. Het wordt afwachten wie van dit trio eventueel fit raakt voor de komst van Charleroi nu zondag (14.30 uur).

CLUB BRUGGE. Met nagenoeg fitte kern naar Anderlecht

Lior Refaelov en Ahmed Touba kampen met nog heel lichte kwaaltjes, maar het lijkt erop dat Ivan Leko zondag naar Anderlecht trekt met een volledig fitte kern. Benoît Poulain zat afgelopen weekend tegen STVV al in de kern en ondervindt geen last meer van zijn schouderblessure. Ook middenvelder en zomeraanwinst Jordy Clasie is hersteld van zijn knieblessure en traint weer mee met de groep. Positieve keuzestress dus voor Leko met het oog op zijn selectie. De Kroaat moet ook nog uitmaken of hij in doel de voorkeur blijft geven aan Guillaume Hubert en of het spitsenduo Wesley-Dennis na een paar mindere wedstrijden het vertrouwen behoudt.

GENK. Berge zes weken buitenstrijd met spierscheur

RC Genk moet rekening houden met een langere afwezigheid van Sander Berge. De spierblessure die de middenvelder tegen Club opliep, blijkt veel averij te hebben aangericht aan de hamstrings. Het zou om een forse spierscheur gaan. Er moet rekening mee gehouden worden dat Berge voor minstens zes weken buiten strijd is. Pozuelo (enkel) liet de buitentraining begin deze week aan zich voorbijgaan. Hij werkte net als Heynen (last van knie) een indoorprogramma af. Hun aantreden tegen Lokeren komt niet in het gedrang. Gisteren genoot de kern een vrije dag. Vandaag wordt de voorbereiding voor Lokeren achter gesloten deuren opgestart.

KV KORTRIJK. Lepoint pas met Nieuwjaar weer fit

Ivanof, Lepoint, Rolland en ook Kagelmacher blijven revalideren. Kagelmacher blijft klagen over last aan de dij. Ivanof en Lepoint zouden pas weer bij de groep aansluiten tijdens de winterstage. Attal en De Smet blijven onzeker voor de cruciale match van zaterdag op KV Mechelen. Hoxha en Stojanovic konden de afgelopen dagen wel opnieuw aanpikken bij de groep.

KV MECHELEN. Bandé nu ook international

KV Mechelen-aanvaller Hassane Bandé werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Burkina Faso, voor de WK-kwalificatiematch tegen Kaapverdië. Voor de match van zaterdag tegen Kortrijk blijft het afwachten of Cocalic, die gisteren nog apart trainde, tijdig klaar raakt. Claes (achillespees) raakt sowieso nog niet klaar. Filipovic en De Witte, die sowieso geschorst is, ontbraken de voorbije twee dagen op training. Van Cleemput staakte de training gisteren met een blessure en ondergaat morgen een echo.

KV OOSTENDE. Gano traint weer scherp

Na zijn verwijdering uit de selectie tegen Lokeren omdat hij niet op de bank wou zitten, traint Gano weer met de A-kern. Zondag moest de topschutter zich nog voor één keer melden bij de beloften. Een verzoenend gesprek met Custovic is er niet geweest, maar de coach wil gewoon weer gretigheid zien. Sportief directeur Devroe praatte wel met Gano. Het is afwachten of hij erbij is tegen Zulte Waregem. Berrier traint nog met de B-kern.

STVV. Eerst geraas De Roeck, daarna bowling

Op Allerheiligen verzamelde Jonas De Roeck om halfelf zijn pionnen op het veld. Heel wat spelers ontbraken nog wel, De Roeck liet de geblesseerden volledig over aan de kinesisten en legde er flink de pees op met de Kanaries die wél fit waren. Tijdens de afwerkingsoefeningen brulde De Roeck zijn manschappen naar absolute scherpte. De Sart en Botaka oefenden binnen en deden loopwerk. De Sart raakt allicht fit voor Eupen, hij sukkelt alleen met wat overlast, geen verdere ernst. Voor Botaka wordt Eupen nipt, net als voor Charisis, die loopwerk zelfs oversloeg. Revalidatietrainer Wilfired Schiemsky nam Gueye en Matarrese onder zijn hoede, Vetokele trainde in zijn eentje in de fitness. Kotysch genoot gisteren op het oefencomplex verzorging van zijn zwaar gehavende voet en het gebroken kuitbeen dat hem de rest van 2017 aan de kant zal houden. In de namiddag mocht de riem er dan toch wat af van De Roeck. De spelers genoten van een gezamenlijk etentje in Sint-Truiden en een spelletje bowling.