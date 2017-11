Cristiano Ronaldo reageert bitsig na nederlaag tegen beresterke Jan Vertonghen: “Google mij maar”

“All of my goals are on Google.” Real Madrid star Cristiano Ronaldo hit back at reporters when asked about his stats this season. pic.twitter.com/CbN2AAlrmU

Real Madrid verloor woensdagavond met pijnlijke 3-1 cijfers van Tottenham in de Champions League. Cristiano Ronaldo had het een hele wedstrijd bijzonder moeilijk tegen rechtstreekse tegenstander Jan Vertonghen, maar zorgde in het slot wel voor de eerredder van Real Madrid. Zijn zesde goal in de Champions League, maar dat was zowat het enige lichtpuntje voor De Koninklijke. Na de match reageerde Ronaldo dan ook gepikeerd toen de verzamelde wereldpers vroeg waarom het niet draait bij Real Madrid.

Real Madrid staat in de Primera Division pas derde, op acht punten van Barcelona. In de Champions League staat het pas tweede in groep H en moet het Tottenham laten voorgaan. De goal van Ronaldo op Wembley was woensdagavond slechts een doekje tegen het bloeden, dus kreeg ‘CR7’ de vraag waarom hij dit seizoen nog niet zo beslissend kon zijn voor Real Madrid.

“Mijn statistieken doen er niet toe. Ik ben super kalm en speel mijn wedstrijden, maar een goede prestatie telt niet meer voor de journalisten. Jullie kijken enkel naar goals, goals, goals. Maar mijn statistieken spreken voor zich. Als je zou zoeken op Google naar ‘Cristiano Ronaldo goals’, dan vind je alles terug. Daar trek ik mij niets van aan.”

De grootste kwelduivel van Ronaldo op het veld was deze keer een beresterke Jan Vertonghen, die achteraf veel lof kreeg: “Veel van wat Tottenham deed, was voorbeeldig. Niet in het minst achterin, waar Jan Vertonghen de boel op een superbe manier gesloten hield, nadat zijn maatje Toby Alderweireld in de 24e minuut met een pijnlijke blessure de wedstrijd moest staken.”

Cristiano Ronaldo scoorde dit seizoen nog maar acht goals. Zes in de Champions League, één in de Primera Division en één in de Supercup. Ronaldo miste wel vijf wedstrijden door schorsing, omdat hij de scheidsrechter een duw had gegeven in de heenmatch van de Supercup tegen Barcelona.

