Kevin De Bruyne geniet bij Manchester City en doet fans dromen van nog veel mooie tijden

Kevin De Bruyne was woensdagavond opnieuw één van de uitblinkers bij Manchester City. In de Champions League ging Napoli, nota bene in eigen huis, voor de bijl: 2-4. Kevin De Bruyne gaf de assist voor de laatste Engelse goal, zijn 45e al sinds zijn verhuis naar City. Dat ‘KDB’ van het leven in Manchester houdt, is dan ook een understatement. “Ik zie mezelf lang bij Manchester City spelen”, vertelde hij aan het Britse Sky Sports.

“Pep Guardiola speelt het soort voetbal waarvan ik hou. Dat maakt het makkelijker om te spelen in dit systeem. Ik hou van de sfeer hier, dit is de perfecte omgeving om me te ontwikkelen. Sinds ik hier tekende, heeft de club me altijd veel gesteund”, klinkt het in een interview met Jamie Redknapp bij Sky Sports.

“Aanvankelijk hadden we een oudere ploeg, maar de club heeft heel veel jonge spelers aangetrokken. Dat is zeer goed voor de toekomst. Ik hou van het project bij Manchester City en zie mezelf hier lang spelen.”

Kevin De Bruyne heeft nog 3,5 jaar contract bij City, maar speelt nog steeds voor hetzelfde loon als in 2015 toen hij verhuisde van Wolfsburg. Twee jaar later heeft hij echter een sleutelrol in de elf van Guardiola, dus dringt een contractverbetering/verlenging zich op. “Het idee om De Bruyne een nieuw contract te geven, is er. De gesprekken zullen plaatsvinden”, bevestigde de manager van Kevin De Bruyne in oktober nog aan onze redactie.

Topper tegen Arsenal

Manchester City speelt zondag de topper tegen Arsenal in de Champions League. Als City die match wint, zet het concurrent Arsenal al op 12 punten. “Het is een belangrijke wedstrijd. Als we die match winnen, zetten we opnieuw druk op de rest. En Manchester United speelt zondag tegen Chelsea, dus één van beide laat daar ook punten liggen. Dat is ook een voordeel voor ons.” Manchester City voert nu al het klassement in de Premier League aan, het heeft vijf punten meer dan eerste achtervolger ManUtd.