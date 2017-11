Napoli is linkerflankspeler maanden kwijt met zware knieblessure

Dries Mertens zal zijn Algerijnse teamgenoot Faouzi Ghoulam een hele tijd moeten missen. De linkerflankspeler van Napoli heeft woensdagavond in het Champions Leagueduel tegen Manchester City (2-4) een ernstige knieblessure opgelopen.

Op de teamwebsite laat Napoli weten dat de kruisbanden van zijn rechterknie volledig zijn afgescheurd. Volgens Italiaanse media staat Ghoulam vier tot vijf maanden aan de kant.

Ghoulam blesseerde zich zonder contact met een tegenstander en moest woensdag nog voor de rust worden vervangen. De 26-jarige Algerijn gaat vrijdag onder het mes.

Het uitvallen van Ghoulam is een fikse tegenslag voor Napoli, de huidige leider in de Serie A. Hij was dit seizoen al goed voor twee goals en vijf assists.