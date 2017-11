Atletico Madrid-verdediger Filipe Luis sukkelt met de hamstring

Filipe Luis heeft woensdagavond in het Champions Leagueduel tegen Qarabag een hamstringblessure opgelopen. Dat bevestigt Atletico Madrid op de teamwebsite.

De linksachter liep de kwetsuur op in het slot van de wedstrijd maar kon de hele partij nog volmaken. Onderzoek wees uit dat Luis een spierblessure in de linkerhamstring heeft. Het is nog afwachten hoelang de 32-jarige Braziliaan buiten strijd zal zijn.

Atletico raakte woensdag in het eigen Wanda Metropolitano verrassend niet voorbij het Azerbeidzjaanse Qarabag. Het werd 1-1. Met 3 op 12 staat de ploeg van Yannick Carrasco pas derde in zijn groep en lijkt kwalificatie voor de achtste finales van het kampioenenbal heel moeilijk te worden. Roma leidt met 8 punten, een meer dan Chelsea. Op 22 november ontvangt Atletico Roma, op de slotspeeldag op 5 december wacht een verplaatsing naar Londen.